Bakanın oy kullandığı sandıktan sonuç bakın ne çıktı!

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın Kahramanmaraş’ta 286 seçmenin oy kullandığı sandıktan 220 'Evet' çıkarken 61 'Hayır' çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Bakanın oy kullandığı sandıktan sonuç bakın ne çıktı!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:47

Veysi Kaynak'ın Kahramanmaraş’ta okuduğu dönemde ilkokul olan ancak daha sonra İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürülen okuldaki 319 seçmenin kayıtlı olduğu 1158 nolu sandık, saatlerin 16.00'yı göstermesinin ardından görevliler tarafından açılarak sayılmaya başlandı.

286 seçmenin oy kullandığı sandıktan 220 'Evet' çıkarken 61 'Hayır' çıktı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

 
EtiketlerBaşbakan Yardımcısı Veysi Kaynakreferandum sonuçları
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