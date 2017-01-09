Bakanın giydiği İngiliz bayraklı mont olay oldu! Bu ne iş Bakan bey?

Bu haber 20.247 kez okundu

Donarak şehadete eren şehitleri anmak için sarıp sarmalanan Bakan Arslan, bunun için de kolunda dev gibi bir İngiliz Bayrağı olan mont giymesi görenleri şaşkına çevirdi.

BU NE İŞ BAKAN BEY

Sarıkamış Harekâtı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Bakanlar ve çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allah-u Ekber dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesinde bir araya geldi.

TÜRK KABİNESİNDE İNGİLİZ BAYRAKLI MONT GİYEN BAKAN

Kalabalık arasında gezinen, ‘milli birlik' açıklamaları yapan, uzatılan her mikrofona şehitlerin aziz hatıralarıyla ilgili mesajlar veren Bakan, sol kolunda dalgalanan İngiliz bayrağının bulunması da tepki çekti.

Bir ingiliz bakan, Türk bayraklı bir mont giyer mi, giyerse o ülke de neler olur?

Birinci Dünya savaşında Osmanlı topraklarını işgal eden, yenilgiye uğrayınca de o günden beri bu toprakları karıştırmak için bütün terör örgütlerini besleyen İngilizlerin bayrağını kolunda gururla taşıyan, dahası bunu Sarıkamış gibi bir sembolik yerde dalgalandıran Bakan büyük tepki çekerken, bakanların nasıl böyle bir şeye imza attıkları ise merak konusu oldu.

Çamlıca tepesine mason ve satanist sembolü kule diktiren ve tepkilere aldırış etmeyen Ulaştırma Bakanı'na tepki yağarken, vatandaşlar kampanya başlatıp, Bakana Türk bayraklı soğuk ve kurşun geçirmez bir mont göndereceklerini söyledi.

Kaynak: Yeni Söz