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Bakanın ablası Kuveyt büyükelçisi oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak, Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı son kararnameyle Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği'ne atanacak.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 21:54
Bakanın ablası Kuveyt büyükelçisi oldu

 Koytak, Aile Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaparken, kardeşinin bakanlığa atanmasının üzerine "etik olmayacağı" gerekçesiyle istifa etmişti. Sayan ve Malezya'ya büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen'in Pekin'e, eski TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu'nun Hartum'a ve eski AK Parti Milletvekili Murat Mercan'ın Tokyo'ya görevlendirilmesiyle kararnamede Dışişleri Bakanlığı dışından atanan beş büyükelçi olacak.

Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesinde çeşitli ülke ve merkezlerde göreve başlayacak isimler şöyle: Ahmet Muhtar Gün-BM (Viyana) Daimi Temsilciliği,
Oğuzhan Ertuğrul-Kabil,
Şebnem Cenk-Malabo,
Gülin Dinç-Santiago,
Hasan Ulusoy- Sofya,
Akif Öktem-Budapeşte,
Hüseyin Müftüoğlu-Tiran,
Oya Tunga-Kito,
Ece Öztürk Çil-Bogota,
Ela Görkem Gökçe-Santa Domingo,
Serap Özcoşkun-La Paz,
Ersin Erçin-Seul,
Mustafa Yurdakul-İslamabad,
Başak Türkoğlu-Valetta,
Emre Yunt-Stokholm,
Levent Gümrükçü-Brüksel,
Süleyman Gökçe-Guatemala,
Ceren Yazgan-Tiflis,
Kemal Demirciler-Manama,
Asım Arar-Vagadugu,
Süphan Erkula-Librevil,
Ali Davutoğlu-Darüsselam,
Cemil Miroğlu-Nairobi,
İdem Akay-Vientiane,
Merve Kavakçı-Kuala Lumpur,
Emin Önen-Pekin,
Murat Mercan-Tokyo,
Ayşe Sayan-Kuveyt, Cengiz Fırat-Bişkek,
Berin Tulun-Windhoek,
Deha Erpek-Sierra Leone,
Erdoğan Kök-Riyad,
Hakan Kıvanç-Zimbabve, İ
rfan Neziroğlu-Hartum,
Boğaç Güldere-Kinşasa,
Hüsrev Ünler-Antananarivo,
Nurdan Altuntaş Trinidad Tobago.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 21:54
  1. atma Betül Sayan Kaya'nın ablası
  2. Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi
  3. Ayşe Hilal Sayan koytak
  • Deli veliDeli veli23 dk önce
    Aynı ümeyye oğulları düzeni gibi..Su bakanın boşta kalan hısımları kaldı mı
  • kommagenekommagene28 dk önce
    çok başarılı bir aile maşallah diyelim.
  • LadiklimuzafferLadiklimuzaffer38 dk önce
    Ne kadar doğru...
  • osman hocaogluosman hocaoglu45 dk önce
    Okurlarınız için açtığınız pencerenin başlığı "ne dusunuyorsunuz" diye gözüküyor. Doğrusu bu konu hakkında "ne dusunelim"Sadecene kitabimizın Nisa Suresi 58 ayetini hatırlayalım , yeter...Mealenyaratan "işi (emaneti) ehline verin. Hüküm verenler adaletli hüküm verin " der. Allah'in bu talimatı , emri karşısinda bizlerin görüş yapmasına gerek yoktur.
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