Bakanın ablası Kuveyt büyükelçisi oldu

Koytak, Aile Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaparken, kardeşinin bakanlığa atanmasının üzerine "etik olmayacağı" gerekçesiyle istifa etmişti. Sayan ve Malezya'ya büyükelçi olarak atanan Merve Kavakçı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emin Önen'in Pekin'e, eski TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu'nun Hartum'a ve eski AK Parti Milletvekili Murat Mercan'ın Tokyo'ya görevlendirilmesiyle kararnamede Dışişleri Bakanlığı dışından atanan beş büyükelçi olacak.

Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesinde çeşitli ülke ve merkezlerde göreve başlayacak isimler şöyle: Ahmet Muhtar Gün-BM (Viyana) Daimi Temsilciliği,

Oğuzhan Ertuğrul-Kabil,

Şebnem Cenk-Malabo,

Gülin Dinç-Santiago,

Hasan Ulusoy- Sofya,

Akif Öktem-Budapeşte,

Hüseyin Müftüoğlu-Tiran,

Oya Tunga-Kito,

Ece Öztürk Çil-Bogota,

Ela Görkem Gökçe-Santa Domingo,

Serap Özcoşkun-La Paz,

Ersin Erçin-Seul,

Mustafa Yurdakul-İslamabad,

Başak Türkoğlu-Valetta,

Emre Yunt-Stokholm,

Levent Gümrükçü-Brüksel,

Süleyman Gökçe-Guatemala,

Ceren Yazgan-Tiflis,

Kemal Demirciler-Manama,

Asım Arar-Vagadugu,

Süphan Erkula-Librevil,

Ali Davutoğlu-Darüsselam,

Cemil Miroğlu-Nairobi,

İdem Akay-Vientiane,

Merve Kavakçı-Kuala Lumpur,

Emin Önen-Pekin,

Murat Mercan-Tokyo,

Ayşe Sayan-Kuveyt, Cengiz Fırat-Bişkek,

Berin Tulun-Windhoek,

Deha Erpek-Sierra Leone,

Erdoğan Kök-Riyad,

Hakan Kıvanç-Zimbabve, İ

rfan Neziroğlu-Hartum,

Boğaç Güldere-Kinşasa,

Hüsrev Ünler-Antananarivo,

Nurdan Altuntaş Trinidad Tobago.