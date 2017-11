Bakandan ucuz et eleştirilerine cevap

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı uygun fiyat et için anlaştığı BİM ile A101 mağazalarında satış başladı. İki markanın Türkiye genelinde toplam 13 binden fazla satış noktası bulunuyor. Et ve Süt Kurumu kombinalarından önceki gün bu iki mağazaya et sevkiyatı başladı. BİM, sözleşme gereği kıymanın kilosunu 29 liraya, kuşbaşının kilosunu ise 31 liradan satışlara başladığını duyurdu.

FAKIBABA ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu önemli hizmete dönük eleştirilere cevap verdi. Dar gelirli vatandaşların ete rahat ulaşabilmesi için çalıştıklarını belirten Fakıbaba, etlerin Türkiye’nin her yerinde şubesi olan market zincirinde yerini almaya başladığını ifade etti. Fakıbaba, “Türkiye’de bütün illerde hatta ilçe ve beldelerde şubesi olan zincir mağazalar sadece bizden aldığı eti satılacak” dedi.

PİRZOLA VE BONFİLEYE KARIŞMIYORUZ

Kıyma ve kuşbaşı etin dışındaki ürünlere müdahale etmediklerini ifade eden Fakıbaba, “Pahalı et almak isteyen istediğini alabilir. Serbest piyasa. Bonfileye, pirzolaya karışmıyoruz. Dar gelirli vatandaşımızın yiyeceği kıymayı ve kuşbaşını düşünmek zorundayız. Sosyal devlet olarak bu bizim görevimiz. Tarım Bakanı olarak ben ‘sucuk pastırma şöyle olsun’ demiyorum. Öyle bir şeyimiz yok. İthal ettiğimiz eti gariban fakir fukaraya yedirmekle görevli hissediyoruz” diye konuştu.

ÜRETİCİ DE KAZANACAK

Bakan Fakıbaba, yeni çalışma ile üç kazanan olacağını da söyledi. Tüketicinin yanısıra üretici ve satıcının da kazanacağını belirten Fakıbaba, şunları kaydetti: “Bunun adını koyduk bir defa. Kıyma 29, kuşbaşı 31. Ben geldiğim günden beri şunu söylüyorum: Kazan, kazan kazan. Yani hem üretici kazansın hem besici hem kasap kazansın hem de tüketici kazansın.”

ÜRETİCİDEN ALINACAK ET FİYATI YÜKSELİYOR

Yerli üreticinden alınan karkas et fiyatını 25 liraya çıkaracaklarını belirten Fakıbaba, “Bakın onları da zarar ettirmiyoruz. 23 liraya şu anda satılan karkası 25 biraya alacağız. Ve onlara büyük desteklerimiz var desteklerimiz devam edecek. Yerli üretici kazanacak” dedi.

SIRBİSTAN’DAN ET İTHALATI STRATEJİK

Türkiye’de yılda 1,2 milyon ton et tüketildiğinin bilgisini de veren Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ithal et oranın tüketilenin sadece 12’de biri (yüzde 8,3ü) olduğunu kaydetti. İthal edilen et miktarının yıllık 100 bin ton olduğunu belirten Tarım Bakanı, tartışmalara sebep olan Sırbistan’dan et ithalatı konusunda ise şunları söyledi: “Bunun siyasi bir yöne var. Başka ülkelerden alabileceğimiz ürünleri Tunus, Bosna Hersek ve Sırbistan gibi bizi önemseyen ülkelerden almamız lazım. Sırbistan’ın Bosna Hersek’in bize vereceği 5 bin ton İstanbul’un tüketeceği bir haftalık et olabilir. Ama orada 5 bin tonla Sırbistan ile çok iyi bir diyalog kurabiliriz. Olaya oradan bakmamız lazım. Sırbistan için çok ciddi bir rakam. Bunun karşılığı gelin her türlü yatırımı yapın diyorlar. Et ithalatı uzun sürecek bir çalışma değil. Biz inşallah 3 yıl içerisinde et ithal etmeyecek duruma geleceğiz”



Kaynak: Yeni Şafak