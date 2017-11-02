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Bakandan ucuz et açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,"Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:43
Bakandan ucuz et açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et fiyatlarında kalıcı çözümler aradıklarını söyledi ve et fiyatlarının yüzde 40 düşeceğini belirtmişti. Fakıbaba, "Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye’de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var" demişti.

KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLAYACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, "Ucuz et satışı kısa zamanda devreye girecek" dedi.

Böylece, kıyma 29 TL, kuşbaşı da 31 TL'den satılacak.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 11:43
  1. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
  2. ucuz et
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