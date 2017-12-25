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Bakan'dan taşeron firmalarla ilgili açıklama

Taşeron işçilere kadro veren düzenlemenin ardından Bakan Sarıeroğlu taşeron firmalarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:49
Bakan'dan taşeron firmalarla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada, taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemede işverenleri de düşündüklerini belirterek, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Alt işveren firmaların mağdur olmaması için düzenlemede tazminat maddesine yer verdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak."

Taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemeyi titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın ardından hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız." diye konuştu.

 

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 13:49
  1. Jülide Sarıeroğlu
  • Atı alan üsküdarı geçti...atı olmayan yaya sefil komisyoncularla yola devamAtı alan üsküdarı geçti...atı olmayan yaya sefil komisyoncularla yola devam1 sa önce
    Geçti borun pazarı sür eşşeğini niğdeye...özel bütçeli bazı kurum ve kitler kapsam dışı yani 52 ye yakın kuruma kadro yok..açıklamada yok...
  • YAKUTYAKUT2 sa önce
    Hangi taşeron Ptt de Tcdd vesaire daha adını sayamadığımız kurum çalışanlar vetaşeronlar taş mı khk ile malesef gönül verdiğimiz akparti gözümüzden düşmüştür komisyoncu şirketlere son dediler bir hamlede insanların umutları ile oynadılar hiç böyle bir olay söz konusu olmasa üzülüp düşünmezdik ama malesef devlet baba bu sefer kendini affettiremez aldatan bizden değildir şapkayı önüne koyup düşünecekleri günlerde gelir belli yerlere ikramda bulunup bizleri komisyonculara yem etmeye devam ettiler boş vaatlerle insanlara umut vermesinler net ve gerçekçi olsunlar kpss diyorlarsa bizde girdik puan aldık nerede lise mezunları o kadar kpss sınavı ile sözde memur alıyorlar ama nerde sadece birşey alıyorlar hem insanların umutlarını hemde paralarını sınav yap hazineyi doldur 3 tane eleman al milyonlar içinden malesef artık sorgulamaya başladım ben benim davam ile bu dava aynı değil sorun taşeron kadroda değil artık çünkü gerçeklerle bağdaşmayan hamleler bunlar ve akpartiden istifa edeceğim çoğu insana dedik doğru ve millete hayrı olan parti bu parti ama malesef şimdi çevremdekilerin alay konusu olduk diyanette çalışan taşeron kadro veriyorsun diğerleri kamu kurumu değilmiş muamelesi yapıyorsun siz bilirsiniz.
  • özel bütçeli kurum kumar dairesi milli piyango dairesi kadro alıyor...diğer başbakanlığa bağlı kurum toki vs özel bütçeli kurum kadro dışı anlamakta güçlük çekiyorumözel bütçeli kurum kumar dairesi milli piyango dairesi kadro alıyor...diğer başbakanlığa bağlı kurum toki vs özel bütçeli kurum kadro dışı anlamakta güçlük çekiyorum2 sa önce
    Bazı özel bütçeli kurumlar neden kadro ya dahil edilmediler...mesala toki tedaş makina kimya enst.vs gibi kurumlarda çalışan binler taşeron işçi var hükümetimiz bu konuda yanlış yapmıştır...bizler üvey evlatmıyız neden yarım yamalak iş yapıyorsunuz 52 ye yakın kurum bu düzenlemeden yararlanmadı...güya kamuda taşeron olmayacak denildi ama ihalelere devam...bu ne lahana ne perhiz...Acilen bu kurumlardaki vatandaşlarınıza sahip çıkın sayın hükümet yetkilileri
  • YakupYakup2 sa önce
    Esselamualeykum;Taşeron İşçilerinekadro verilmesihakkaniyetli ve çok isabetli bir karar olmuştur. Allah Razı olsun. Fakat yıllardır devletin değişik birimlerinde görev yapan ve halen görevlerini icra eden Fakülte MezunuMühendis, Hukukçu, Sağlıkçıvd.Fakülteleribitirmiş binlerce personelhala “Vasıfsız Kamu İşçisi “ statüsünde bu görevlerini maalesef sürdürmekteler. Bu arkadaşlarkamunun belkemiğini oluşturan sahalarda uzmanlaşmış olarak vatandaşımıza fiilen hizmet etmekteler. Yine bu arkadaşların çoğunluğuKPSS sınavı denen kavramve uygulama yokken kamuda iş başı yapmış ve bugün yaşlarıçoğunluğu40-45 üzerindekişilerdir. Yine bu arkadaşlarla ilgili toplu sözleşmede memuriyete geçmeleriyle ilgili daha önce alınmış bir kararın da olması itibariyle vasıfsız işçi olarak diplomalarının gerektiği işleri yapmalarına rağmen diplomalarının karşılığı olan hiçbir özlük ve diğer sosyalhaklardan faydalanamamaktadırlar.Yine bu taşeron düzenlenmesiyle fakülte mezunu taşeron arkadaşlardayine işçi statüsündekalmış olacaklar ve yukarda izah ettiğim mağdur fakülteli işçilerle aynı kaderi paylaşacaklar. Bu konuda mazlumların ve mağdurların yanında olduğunu ve haklarının takipçisi olduğunubildiğimiz; Muhterem, SayınCumhurbaşkanımızdan ve KıymetliBakanımızdan budurumumuza bir çözüm üretilmesinde yardımlarınıtalep ediyoruz.

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