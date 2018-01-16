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Bakandan taşeron açıklaması: Yeni düzenleme yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilere yönelik KİT'lerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını duyurdu.

16 Ocak 2018 Salı 17:05
Bakandan taşeron açıklaması: Yeni düzenleme yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, KİT'lerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Basına kapalı AK Parti Grup Toplantısı'nda Bakan Sarıeroğlu taşeron düzenlemesi ile ilgili bilgi verdi.

50 BİN KİT İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI KARARI VERİLDİ

KHK ile çıkarılan taşeron düzenlemesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

Farklı formüller bu konuda gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da KİT'lerdeki taşeronlar ile ilgili çalışma yapılacağını söylemişti.

KİT NEDİR?

KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.

TCDD, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), DHMİ, gibi kurumlar KİT'lere örnektir. KİT'lerde sözleşmeli memur olarak çalışılabilir, yani KİT'lerde çalışanlar 657'li bir memur gibi haklara sahiptir. Bu nedenle taşeron işçi kapsamına girmiyorlar.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 17:05
  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
  2. taşeron işçi
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