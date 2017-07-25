Bakan'dan "Otelde porsiyonlar küçülsün" mesajı

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye arasındaki başarılı ortaklığın ikinci aşamasının lansmanı Ankara’da yapıldı.

Burada konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, otellerde porsiyonların küçülmesi gerektiğini savundu.

"Çoğunlukla porsiyonların büyük olduğunu görüyoruz, gelen yemeklerin ancak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı da çöpe gidiyor" diyen Bakan Fakıbaba, porsiyonların küçültülmesi konusunda uyarıda bulunarak, "Bakanlığa geldiğimden beri bütün arkadaşlarımıza bir hekim olarak porsiyonlarını küçültmelerini tavsiye ettim. Biz yeteri kadar yiyoruz, yemeyenlere de vermek zorundayız. Porsiyonların özellikle lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. 4 milyar gıdanın 1,3’ünü döküyoruz, buna ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki" şeklinde konuştu.