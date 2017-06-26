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Bakan’dan o iddiaya çok sert yanıt! ‘İspat edemezsen…’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP liderinin iddiasına sert yanıt verdi. Bakan Bozdağ, "Ben buradan kendisine kendi diliyle sesleniyorum. Bu iftirayı ispat edemezsen o zaman namus ve şerefli bir adamım diyerek toplumun içinde gezme. Sen İspat et biz o zaman gereğini yapalım" diye konuştu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:37
Bakan’dan o iddiaya çok sert yanıt! ‘İspat edemezsen…’

Adalet Bakanı BEKİR BOZDAĞ, Enis Berberoğlu için Maltepecezaevinde bir gün önce hazırlık yapıldığı iddiasını çok sert dille yalanladı.CHP liderini iddiasını ispata davet eden Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu bugün "Maltepe cezaevinde hazırlık yapılıyor diyor,ne kadar ceza alınacağı belli Maltepe Cezaevi'nde ona göre hazırlık yapılıyor" diyorGüya Enis Berberoğlu hakkındaki ceza için çıkmadan cezanın ne olacağını bilindiğini ifade ediyor. Bakın buradan çok net ifade ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Yalan söylüyor ama yalanı söylerken de yüzü kızarmıyor. Böyle bir şey yok böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Bu açık bir yalan daha da ötesi açık bir iftiradır. Vatandaşı tahrik etmek için yapılan bir iftiradır. Berberoğlu hakkındaki mahkeme kararından kamuoyunun sonradan haberi olduğu gibi Adalet Bakanlığının ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün haberi oldu. Birisi ceza alırken veya cezası ile birlikte tutuklandıktan sonra nereye konacağını ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü karar verir. Sayın Berberoğlu'nun nereye konulacağına hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye cezaevlerinde olmayan şeyleri varmış gibi göstermek ana muhalefet liderine yakışmaz 

İSPAT EDEMEZSEN

Ben buradan kendisine kendi diliyle sesleniyorum. Bu iftirayı ispat edemezsen o zaman namus ve şerefli bir adamım diyerek toplumun içinde gezme. Sen İspat et biz o zaman gereğini yapalım.Sayın Berberoğlu Maltepe olduğu gibi Silivri'ye de konulabilirdi, milletvekili olduğu için Ankara'ya da gönderilebilirdi. Bu yalandan öte bir iftiradır. "

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 12:37
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