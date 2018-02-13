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Bakan Sarıeroğlu'ndan Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi

Bakan Jülide Sarıeroğlu'dan, Bağ-Kur'lulara emeklilik müjdesi geldi. 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur’lu sigortalılar emekli olabilecek.

13 Şubat 2018 Salı 14:22
Bakan Sarıeroğlu'ndan Bağ-Kur’lulara emeklilik müjdesi

SGK ile Ziraat Bankası arasında "Emeklilik Hakkı Doğmuş Bağ-Kur’lu Esnafa Kredi Sağlanması Protokolü" imzalandı.

2.9 MİLYON BAĞ-KUR'LU VAR

Gerçekleştirilen iş birliği protokolünün esnaflarla ilgili önemli bir çalışma olduğunu değerlendiren Sarıeroğlu, her kesimle ilgili talep edilen konularda, bakanlığın ilgili birimleriyle yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ziraat Bankası’nın ülkenin önemli bir kesimi için büyük bir sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Sarıeroğlu, "Şuanda 2.9 milyon Bağ-Kur’lu aktif sigortalımız var, 2.6 milyon da Bağ-Kur emeklimiz var. Şartların iyileştirilmesiyle alakalı güçlü düzenlemelerin ardından prim oranlarını yüzde 40’tan yüzde 34 buçuğa düşürmüştük. Bağ-Kur sigortalılarımızın iş kazası sigortası kapsamına alarak, geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma imkanı getirmiştik. Bağ-Kur sigortası kadınlarla ilgili esnaf kadınlarımıza verilen ödenekler ve diğer tüm teşvikler geçmişten bu güne yaptığımız önemli çalışmalardan bazıları" diye konuştu.

48 AYLIK BORÇLAR EMEKLİ MAAŞINDAN ÖDENECEK

1-3 çalışanı olan iş yerlerinde, 18-25 yaş arası gençlerin artı istihdam olarak işe almaları halinde 6 ay boyunca ücreti, vergisi ve sigorta primlerinin karşılanacağı bir teşvik modelinin de hayata geçirileceğini aktaran Sarıeroğlu, "Bugün imzalanan protokolümüz gerçekten önemli. Birikmiş prim borcu nedeniyle durdurulan hizmet süreleri olan sigortalılarımız vardı, ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanmaya hak kazanacaklar da bu protokol kapsamında olacak. Protokol ile sigortalılarımızın 48 ay vade borçlarını ödemeleri, ödenmesinin de emekli maaşından sağlanması gerçekleştirilecek. Önemli olan komisyon alınmayacak olması. Bu krediye başvuran esnaflarımızın geçmiş sorgulamaları da yapılmayacak" şeklinde konuştu.

1.28 FAİZ ORANI

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ise, 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile borçlu olduğu için emekli olamayan Bağ-Kur’lu sigortalıların emekli edileceği bilgisini vererek, "Protokolümüz 3 ay süreyle geçerli, talep edildiği takdirde iki sefer uzatılma imkanı var. Özellikle birikmiş prim borcu olan ve askerlik, doğum borçlanması yaparak emekli olacak olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. Sigortalımız müracaat ettiklerinde Ziraat Bankalarına kredi yatacak ve kullanabilecekler" bilgisini verdi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:22
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