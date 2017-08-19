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Bakan'dan Merkel’e: Bizim muhatabımız sen değilsin!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Bakan Tüfenkci ise, 'Bizim esasında Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız AB' dedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:50
Bakan'dan Merkel’e: Bizim muhatabımız sen değilsin!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemeyi düşünmediklerini söylemişti. Açıklamalar için ''Gerçekten iyi niyetli ve doğru da bulmuyoruz." diyen Tüfenkci, ticari ilişkilerin siyasi şantaj aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Tüfenkci, bu konuda mümkün olduğu kadar serinkanlı bir davranış sergilediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim esasında Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız AB. AB'nin kendi değerleri var. Biz, AB ile ticaretin mümkün olduğunca geliştirilmesinden yanayız. Baktığımız zaman esasında Gümrük Birliği, iki tarafın da ‘kazan kazan’ mantığı içinde kurguladıkları... Türkiye’nin de yıllar önce girdiği nokta var ve yıllarca bu Gümrük Birliği içinde Türkiye faaliyetlerine devam etmekte."

'DÜNYANIN SONU DEĞİL'

Karşılıklı ilişkilerin devam ettiğini ancak birliğin zaman içinde Türkiye aleyhine asimetrik bir durum arz ettiğini dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye aleyhine bir durum oluşturmaya başladı. Tabii gerek Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren iş adamları gerek Türkiye’deki iş adamlarımız yeniden Gümrük Birliği’nin güncellenmesi noktasında iki tarafın da istediği bir durum vardı ve bunun müzakereleri de başladı. Biliyorsunuz AB komisyonlarından da geçti, belli bir aşamaya geldi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini isteyen sadece Türkiye değil, AB de. Dolayısıyla iki tarafın çıkarına olan bir durum. Gümrük Birliği güncellemesi olmasa Türkiye’de ne olacak? Şu anda neyse aynı şekilde devam edecek yoluna. Dünyanın sonu da değil. Dolayısıyla biz bu noktada Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafın yararına olduğu için bunu istiyoruz."


 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:50
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  • Abdullah Abdullah 32 dk önce
    Göz rengi tehlike saçıyor, Tramp gibi.
  • halilhalil1 sa önce
    avrupada nerdeyse bütün ülkeler almanya ne karar alirsa otomatikmen arkasindan gidiyorlar yani bu kararlar türkiyeyi ve türkleri zor durumda birakacak gibi görünüyor
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