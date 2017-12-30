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Bakan'dan kritik uyarı: Uzak durun!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde gündemde olan sanal para Bitcoin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:43
Bakan'dan kritik uyarı: Uzak durun!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen 2017 yılı değerlendirme ve 2018 yılından beklentiler toplantısına katıldı.

''VATANDAŞLARIMIZ BİTCOİN'DEN UZAK DURSUN''

Son günlerde gündemde olan Bitcoin ile ilgili de konuşan Bakan Zeybekci, vatandaşları mağdur olmamaları için Bitcoin'den uzak durmaları konusunda uyardı.

Bakan Zeybekci, "Türkiye'de bir zamanlar saadet zincirleri vardı. Herkes birbirini dolandırarak, sonuna gidip, birileri mutlu oluyordu, ama üzülen insan da çok oluyordu. Bu, zaman zaman ortaya çıkan, bizim şahit olduğumuz saadet zincirinin benzeridir. Global saadet zinciri olma ihtimali yüksektir. İnsanların mağdur olmak, daha doğrusu küçük tasarruf sahiplerinin mağdur olması potansiyeli son derece yüksektir. Vatandaşlarımız uzak dursunlar, vatandaşlarımız maceraya fazla hevesli olmasınlar. Bir ülkeye ait para değil, varlığa ait para değil, bilgisayar yazılım ortamında koordine edilen şifrelerle güç bulan, üretilmiş olan sanal bir para birimi olduğu iddia edilen varlık. Buna atfedilen değer de sanaldır. Bir anlamının olmadığını düşünüyorum, yoktur demiyorum, olmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili yasal düzenleme olmayacak ve yakından takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler ya da dolandırıcılıkların olmaması için takip ediyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 23:43
  1. Bitcoin
  2. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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