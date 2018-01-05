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Bakan'dan kadın ve gençlere indirim müjdesi!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kadın ve genç çiftçilere müjdelerini verdi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:43
Bakan'dan kadın ve gençlere indirim müjdesi!

Fakıbaba, "Birçok özel uygulamamızla desteklediğimiz kadın ve genç çiftçilerimizin devlet sigortası sistemine katılımını teşvik etmek amacıyla tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i oranında indirim getirdik" dedi.

Fakıbaba yaptığı açıklamada, doğal riskler karşısında bitkisel ve hayvansal üretimde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için büyük önem arz eden Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) 2006 yılından beri çiftçilere hizmet verdiğini söyledi.

Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gelen talepler doğrultusunda devlet destekli tarım sigortasının kapsamını her yıl genişlettiklerini hatırlatan Fakıbaba, bu konuda 2017 yılını başarılı bir tabloyla geride bıraktıklarını bildirdi.

Fakıbaba, prim fiyatları ve muafiyet oranlarında iyileştirmelere gittiklerinin de altını çizerek, "Kadın ve genç çiftçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Birçok özel uygulamamızla desteklediğimiz kadın ve genç çiftçilerimizin devlet sigortası sistemine katılımını teşvik etmek amacıyla tüm sigorta branşlarında oluşan primin yüzde 5'i oranında indirim getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Arıcılık sigortasında prim fiyatlarını; sabit arıcılıkta yüzde 0,9'dan 0,8'e, gezginci arıcılıkta ise yüzde 1,4'ten 1,3’e indirdiklerini belirten Fakıbaba, kiraz üretiminde yağmur teminatı için uygulanan muafiyet oranını ise yüzde 20'den yüzde 10'a çektiklerini bildirdi.

Fakıbaba, geçen yıl 1,6 milyon tarım sigortası poliçesi düzenlendiğini belirterek, "23 milyon dekar alan, 1,8 milyon arılı kovan sigortalandı. Üreticilerden 739 milyon liralık prim toplanırken bunun karşılığında üreticilere 850 milyon lira hasar ödemesi yaptık. 29 milyar liralık tarımsal değere teminat verdik. Sigorta kapsamına alınan küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 2,4 milyona ulaştı. Aynı dönemde 300 bin hasar dosyası işlem gördü." diye konuştu.

Çiftçilerden gelen yoğun talep üzerine Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 2018 yılında devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaştırılması, poliçe sayısının artırılması ve sigortalılık oranlarının yükseltilmesi amacıyla birtakım değişikliklere gittiklerine dikkati çeken Fakıbaba, "İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası"nın kapsamını genişlettiklerini bildirdi.

Fakıbaba, geçen yıl ülke genelinde buğday ekimi yapılan kuru tarım alanlarında "İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası"nı uygulamaya koyduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Yeni uygulamamızla bu yıl buğdayın yanı sıra arpa, çavdar, tritikale, yulaf ürünlerini ve bu ürünlerin tohumluklarını da kapsama dahil ettik. Artık bu ürünleri de dolu paketi dışındaki kuraklık başta olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına almış olduk. Bu değişiklikle risklerin hububat ürünlerinde yol açtığı verim kayıplarının telafi edilmesini amaçladık."

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:43
  1. Türkiye Ekonomisi Haberleri
  2. Türkiye Ekonomisi
  • glmrtglmrt33 dk önce
    hayvancılık ve tarımda ne kalkındık ne kalkındık durdurulamıyoruz.
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