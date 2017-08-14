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Bakandan helal gıdaya onay açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Memur-Sen'in yaptığı helal gıda teklifine olumlu yaklaştıklarını ifade etti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:35
Bakandan helal gıdaya onay açıklaması

4. Dönem Toplu Sözleşme masasında, Memur-Sen'in helal gıda konulu teklifi sırasında Tarım Bakanlığı temsilcisi (bürokrat) yaptığı değerlendirmede maliyet hesabı yapınca; Memur-Sen'den tepki aldı.

Kamu Sendikaları Heyeti Ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, " Helal gıdaya maliyet hesabı çıkartmak doğru değildir. İnsan sağlığı ve inanç değerleri daha önemlidir. Ne yediğimizi ve içtiğimizi bilmek hakkımızdır. Sonra bazı kamu kuruluşlarında geçmiş dönemlerde yaşanan skandallar yani eşşek etleri deşifre olmuştur. Teklifimizin arkasındayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu ise; "Tarım bakanlığı temsilcimizin görüşünü tümden kabul ediyor değiliz. Müzakareler sürüyor. Biz de helal gıdaya olumlu yaklaşıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:35
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