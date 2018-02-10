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Bakandan flaş yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil üretimineilişkin, “Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden yer konusunda talepler var” dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 13:22
Bakandan flaş yerli otomobil açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce’de beraberindeki heyet Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinin açılışını yaptı. Ardından Bakan Özlü, hastalarla sohbet ederek karanfil verdi. Bakan Özlü daha sonra Necmettin Erbakan Halk Kütüphanesi, Gençlik Merkezi ve Ağız Diş Sağlığı Çocuk Semt Polikliniğin açılışlarını gerçekleştirdi.

Bakan Özlü’den Düzce’ye 4 büyük yatırım müjdesi

Bakan Özlü, Düzce’ye 4 büyük yatırım müjdesi vererek, “Düzce 4 büyük yatırım getireceğiz. Bunlardan birisinin ön imzası yapıldı. Gıda sanayi ile ilgili yaklaşık bin kişinin çalışacağı Türkiye’nin en meşhur gıda fabrikalarından birisi Düzce’ye gelecek. İkinci büyük yatırım ise mobilya sektöründe olacak. Büyük bir mobilya fabrikası ile anlaştık. Yurt dışına ihracat yapan çok tanınmış bir firma Düzce’ye gelecek. Üçüncüsü ise elektrikli ev aletleri firması. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Dördüncü olarak da büyük bir metalurji fabrikasını Düzce’ye getireceğiz” dedi.

Bakan Özlü, yerli otomobil ile ilgili yer konusunda bir gelişmediğinin olmadığını söyledi. Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Özlü, “Şirketleşme ve bir CEO atama aşamasındayız. Yer konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. 22 ilden yer konusunda talepler var. Bu talepler önümüzdeki 1.5-2 yıl içinde değerlendirilecek” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 13:22
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
  2. yerli otomobil

YORUM YAZ

  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    bugün başlansa ilk arabamız ancak 10 yıl sonra çıkar .yani o zamanda elin adamı uçan otomobiller yada dahada gelişmiş araçlar yaparlar. anlayacağınız daha fabrikanın yeri belli değil ve bakanın açıklaması henüz bu konuda çalışma bile yok diyor... sizin yapacağınız arabanında sizinde emiii....
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