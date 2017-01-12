Bakan'dan flaş 'kıdem tazminatı' açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatı tartışmaları ile ilgili olarak, "Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70'i yakaladığım an Türkiye Büyük Millet Meclisine onu getireceğim." dedi.

Bakan'dan flaş 'kıdem tazminatı' açıklaması!
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:31
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Müezzinoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Yol-İş Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen "Çalışma Hayatında Gelişmeler" toplantısına katıldı.

Türkiye'nin stratejik hedefleri olan bir ülke olduğunu belirten  Müezzinoğlu, tüm engellemelere rağmen muasır medeniyetler seviyesinin üzerindeki  hedeflere ulaşılacağını söyledi.

Hedeflere ulaşmakta bazı sorun ve sıkıntıların yaşanabileceğini ama  Türkiye'nin sorun ve sıkıntılara rağmen yoluna devam ettiğini vurgulayan  Müezzinoğlu, "Bu süreçleri de birlikte aşacağız. Özellikle hükümet olarak hangi  sektörün sıkıntısı varsa çözüm odaklı bir anlayışla onun yanındayız. Sayın  Başbakanımızın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda açıkladığımız  destekler, 2017'yi 2016'dan çok daha başarılı kılacaktır." diye konuştu.

Müezzinoğlu, alın teri kadar akıl terinin de kutsal olduğunu,  Türkiye'nin dünya ile rekabetinde alın terinin yanında akıl terinin de  akıtılmasının önemli olduğunu vurguladı.

İşveren olmadan işçinin olmayacağını, işçi olmadan da işverenin  olmayacağını dile getiren Müezzinoğlu, iki kesimin hak ve hukukunu sağlayacak  dengeyi sağlamanın önemine işaret etti.

Bakan Müezzinoğlu, yurt dışındaki istihdamda yaşanan sorunları, aklın  ve mantığın izah etmediği sıkıntıları çözmenin boyunlarının borcu olduğunu, bu  konuda Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde yaşanan  sıkıntıları gelecek dönemde masaya yatırıp çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Çalışma hayatının en temel sorunlarından birinin de kıdem tazminatı  olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatı işçimizin alın teri ve hakkıdır. Bu alın terini  koruyan, güvenceye alan, hakkaniyetli, sürdürülebilir, geliştirilebilir,  emniyetli bir sistemi yine paydaşlarımızla beraber oturacak, konuşacak,  çalışacağız. Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70'i  yakaladığım an Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne onu getireceğim. Çünkü yüzde  100'ün peşinde koştuğumuz yılların kaybını yaşayan dünya kadar işçi kardeşimiz  var."

"Asgari ücrette yapılan artış son derece makul"

İNTES Başkanı Celal Koloğlu da mevcut koşullar dikkate alındığında  asgari ücrette yapılan artışın son derece makul olduğunu savunarak, "Bizler  işçilerimize ikramiye, sosyal yardım, yemek, taşıma ve benzeri ek ödemeler  yapıyoruz. Bu ödemelerin hiçbiri asgari ücretin hesabında dikkate alınmıyor.  Sadece net çıplak ücret konuşuluyor. İşçilerimiz sadece alacakları net ücretin  hesabını yapar, onu bilirler. Kalan sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükler  işverene aittir." diye konuştu.

Türkiye'nin artık Mesleki Yeterlilik Sistemi'ne sahip bir ülke  olduğunu ifade eden Koloğlu, 1 Ocak itibarıyla birçok meslekte Mesleki Yeterlilik  Belgesi olmayan işçilerin istihdam edilemeyeceğini anımsattı.

İNTES olarak inşaat sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda  öncü rol üstlendiklerini vurgulayan Koloğlu, sendika olarak inşaat sektöründe  belgelendirme yapan Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi'ni kurduklarını belirtti.

"İnşaat sektörü üretim ve istihdam teşvikini hak ediyor"

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ise inşaat sektöründe  yaşanan iş kazalarının canlarını acıttığını ifade ederek, "Geçen yıl yaklaşık bin  970 kişi iş kazaları nedeniyle yaşamını yitirdi. Bunların maalesef 442'si inşaat  iş kolunda oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuz var ama ölümlerin önüne  geçemiyoruz. Bu konun insani ve vicdani bir tarafının da olduğunu görerek,  gerekli adımları hep birlikte atmalıyız." dedi.

Ağar, 1 Ocak itibarıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" bazı  mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanların çalıştırılamayacağına dikkati  çekerek, bu mesleklerden 17'sinin inşaat iş kolunda olduğunu söyledi.

İnşaat sektörünün tüm ekonomiyi taşıyan öncü bir sektör konumunda  bulunduğunu ifade eden Ağar, bu özelliğiyle inşaat sektörünün üretim ve istihdam  teşvikini fazlasıyla hak ettiğini sözlerine ekledi.

 
EtiketlerAsgari ücretTürkiye İnşaat Sanayicileri İşveren SendikasıYol-İş SendikasıTürkiye'nin stratejik hedeflerisosyal güvenlik anlaşmasıKıdem tazminatı
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