Bakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Fikri Işık konuyla ilgili şunları söyledi:

Kısa ve orta vadede gündemimizde yok. Terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan Fırat Kalkanı'nı yürütüyoruz. Bir tarafta canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerler varken, bedelli askerliği konuşmamız mümkün değil. Şartlar değişirse bir şey diyemem.

Türkiye'nin yeni savunma konseptine ihtiyacı var. Tehdit önceliklerine göre TSK'nın yapılanması değerlendiriliyor. Kaç kişilik orduya ihtiyaç var, bu birlikler nerelerde konuşlandırılacak, minimum sayı ne olacak... Bunlara göre her yıl belli bir askere ihtiyacımız olacak, fazlası olursa bedelli düşünülebilir. Bunun birkaç sene alacağını düşünüyorum.