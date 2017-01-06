Bakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerlik konusunda gençlere tavsiyede bulunurak, "Gençlere tavsiyem meşru mazereti olmayanlar askerliğe başvurularını yapmaları" dedi

Bakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 21:38
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Bakan Fikri Işık konuyla ilgili şunları söyledi:

Kısa ve orta vadede gündemimizde yok. Terörle mücadele ediyoruz, diğer taraftan Fırat Kalkanı'nı yürütüyoruz. Bir tarafta canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerler varken, bedelli askerliği konuşmamız mümkün değil. Şartlar değişirse bir şey diyemem.

Türkiye'nin yeni savunma konseptine ihtiyacı var. Tehdit önceliklerine göre TSK'nın yapılanması değerlendiriliyor. Kaç kişilik orduya ihtiyaç var, bu birlikler nerelerde konuşlandırılacak, minimum sayı ne olacak... Bunlara göre her yıl belli bir askere ihtiyacımız olacak, fazlası olursa bedelli düşünülebilir. Bunun birkaç sene alacağını düşünüyorum.

 
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