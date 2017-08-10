Bakandan flaş bayram tatili açıklaması!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AB desteğiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen, Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi (ADAPTESK) toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu yanıtlayan Bakan Tüfenkçi, "Onu bakanlar kurulunda konuşacağız ondan sonra sizinle arkadaşlarımız paylaşacaklardır" diye yanıt verdi.