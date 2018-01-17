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Bakandan cam filmi açıklaması

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi kullanımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır” dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 07:39
Bakandan cam filmi açıklaması

Özlü, şunları kaydetti:

YASAK SÜRÜYOR

“Taşıt camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları (cam filmi) yapıştırılması, 18 Temmuz 1997 tarihinden beri yasaklı bulunmaktadır. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik’te (AİTM) 26 Ekim 2016’da yapılan düzenleme bahse konu durumu etkilemediğinden cam filmi yasağı, ilgili mevzuat gereği halen devam etmektedir. Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Bununla birlikte, gerçekleştirilen terör saldırılarında cam filmi uygulanmış araçların etkin bir terör unsuru olarak kullanılması, yaşanan can kayıpları ve bu meselenin Emniyet Genel Müdürlüğü açısından denetim güçlüğü yaratması; söz konusu düzenlemenin başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kuramlarınca tekrar gözden geçirilmesi mecburiyetini doğurmuştur.

Konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasındaki görüş alışverişine ve ortak teknik çalışmalara halen devam edilmektedir.”

HİÇBİR ZAMAN SERBEST OLMADI

“CAM filmi ile ilgili trafik denetimlerine ve cezai işlemlere yasal dayanak oluşturan, trafikteki tüm araçları kapsayan ve İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin söz konusu maddesi ülkemizde öncelikle uygulanmakta olup, anılan madde gereğince araçlarda cam filmi uygulaması hiçbir zaman serbest olmamıştır. Ayrıca 21 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan AİTM yönetmeliğinde de cam filmiyle ilgili doğrudan söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen mevzuat ve uygulamalarının esas alınması gerekmektedir.”

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 07:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • mesut yazıcımesut yazıcı12 dk önce
    yazın müthiş bir ihtiyaç cam filmli aracı gören polis aracı durdursun gbt sine baksın duruma göre davransın.cam filmi bu kadar mevzu olmasına gerek yok.cam filmi çektiren de buna hazırlıklı olsun.üşenmeye gerek yok.
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