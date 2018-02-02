Bakandan bomba çıkış: Gözünü patlatırız!

AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katılmak üzere dün İzmir’e hareket eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican’ı ziyaret etti.

İzmir’de 2019 seçimleri için canla başla çalışılması gerektiğini belirten Bakan Fakıbaba, İzmir için elinden gelen tüm imkanları seferber edeceğini söyledi.

''GÖZÜ OLANIN GÖZÜNÜ PATLATIRIZ''

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Bakan Fakıbaba, “Şu anda Mehmetçiğimiz Afrin’de savaşıyor, çarpışıyor. Ne için? Suriyeliler için. Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında gözü olamaz, ama barış için her türlü girişimi yaparız. Kimsenin de Türkiye’nin bir karış toprağında, bir çakıl taşında gözü olamaz. Gözü olanın gözünü patlatırız. Türkiye’de hepimiz kardeşiz. Alevisi, Türkü, Kürdü bunlar zenginliktir. Art niyetli insanların yapmak istediği ‘Bu zenginliği nasıl kavgaya dönüştürürüz’dür. Zaten artık foyanız ortaya çıkmıştır. Onlar ajandır, birileri onları satın alır. PKK’sı, DEAŞ’ı olsun bunlar başka ülkeler tarafından satın alınmış ajanlardır” dedi.