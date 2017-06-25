Bakandan asker zehirlenmeleri açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için memleketi Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Akdağ kendi cep telefonu ile üç askerin ailesini arayarak sürpriz yaptı. Asker yakınlarının telefonlarını cep telefonuna kaydeden Bakan Akdağ, ilk olarak jandarma er Kadir Kahrıman'ın babasını aradı. Facetime üzerinden nasıl arayacağını yanındakilere sora Bakan Akdağ, Jandarma Bölge Komutanı'nın Tümgeneral Güray Alpay'ın önerisi ile

WhatsApp üzerinden görüntülü arama yaptı. Kadir Kahrıman'ın Bayburt'ta yaşayan babası telefona cevap vermeyince Recep Akdağ anne Esengül Kahrıman'ı aradı. Esengül Kahrıman'ın bayramını kutlayan Recep Akdağ, "Esengül hanım keyfimiz çok iyi. Burada su böreği, sarma, dolma, çiğ köfte, çay var. Orada olsaydı anca bu kadar olur" dedi.



"Görüntülü olursa daha iyi olur"



Daha sonra Manisalı Salih Zeyrekerler'in babası Ali Zeyrekerler'i yine görüntülü arandı. Anne Esma Zeyrekerler oğlunu görünce duygulanındı. Sağlık Bakanı Akdağ, cep telefonu kamerası ile bayram sofrasını Zeyrekerler Ailesi'ne gösterdi. Akdağ, "Esma Hanım ağlama buradaki sofrayı görsen sizde öyle yok. Delikanlı ile götürecez bunları. Benim göbeğim olduğu için yemiyorum onlara ikram ediyorum" demesi gülüşmelere neden oldu.



Son olarak bir yıllık evli olan Serkan Koyun'un Antalya'da yaşayan ve tıbbi sekreter olan eşi Nadire Koyun'u arayan Bakan Akdağ, bayramını kutladı. "Ben Sağlık Bakanı Recep Akdağ" deyince "Gerçekten mi?" diye soran Nadire Koyun, konuştuğu kişinin bakan olduğuna önce inanmadı. Nadire Koyun'a "Facetime var mı, görüntülü görüşebiliriz" diyen Akdağ'a asker eşi "Evet çok iyi olur. Ben açıkcası çok inanamadım da görüntülü olursa daha iyi olur, iki dakika sonra arayın beni" deyip telefonu kapattı. Asker eşi ile Bakan Akdağ arasında geçen bu konuşma protokoldekileri kahkahaya boğdu. İnternet çekmeyince görüntülü konuşma gerçekleşemedi Bakan Akdağ, "Sesle idare edeceksin artık" deyip Serkan Koyun'u eşi ile görüştürdü.



Bakan Recep Akdağ, down sendromlu Uğur Laçin'in istediğini de kırmayarak baba Lütfü Laçin'i aradı. 'Beleş Mehmet' lakaplı Uğur Laçin kardeşi için Bakan Akdağ'dan iş istedi.