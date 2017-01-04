Bakandan annelere müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bebekli ailelere müjdeyi verdi. Bakan Müezzinoğlu, "Çocuk bakımında çalışan annelere destek amacıyla 2017'de anneanne ve babaannelere teşvik vereceğiz" dedi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bebekli ailelere müjdeyi verdi. Bakan Müezzinoğlu, "Çocuk bakımında çalışan annelere destek amacıyla 2017'de anneanne ve babaannelere teşvik vereceğiz" dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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