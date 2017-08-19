Bakandan Almanya'nın tehdidine sert cevap!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bizim esasında Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız AB. AB'nin kendi değerleri var. Biz, AB ile ticaretin mümkün olduğunca geliştirilmesinden yanayız." dedi.

Bakan Tüfenkci, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin açıklamalarını AA muhabirine değerlendirdi.

"Merkel’in açıklamalarını talihsizlik olarak görüyorum. Gerçekten iyi niyetli ve doğru da bulmuyoruz." diyen Tüfenkci, ticari ilişkilerin siyasi şantaj aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Tüfenkci, bu konuda mümkün olduğu kadar serinkanlı bir davranış sergilediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim esasında Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız AB. AB'nin kendi değerleri var. Biz, AB ile ticaretin mümkün olduğunca geliştirilmesinden yanayız. Baktığımız zaman esasında Gümrük Birliği, iki tarafın da ‘kazan kazan’ mantığı içinde kurguladıkları... Türkiye’nin de yıllar önce girdiği nokta var ve yıllarca bu Gümrük Birliği içinde Türkiye faaliyetlerine devam etmekte."

Karşılıklı ilişkilerin devam ettiğini ancak birliğin zaman içinde Türkiye aleyhine asimetrik bir durum arz ettiğini dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye aleyhine bir durum oluşturmaya başladı. Tabii gerek Avrupa Birliği’nde faaliyet gösteren iş adamları gerek Türkiye’deki iş adamlarımız yeniden Gümrük Birliği’nin güncellenmesi noktasında iki tarafın da istediği bir durum vardı ve bunun müzakereleri de başladı. Biliyorsunuz AB komisyonlarından da geçti, belli bir aşamaya geldi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini isteyen sadece Türkiye değil, AB de. Dolayısıyla iki tarafın çıkarına olan bir durum. Gümrük Birliği güncellemesi olmasa Türkiye’de ne olacak? Şu anda neyse aynı şekilde devam edecek yoluna. Dünyanın sonu da değil. Dolayısıyla biz bu noktada Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafın yararına olduğu için bunu istiyoruz."

- "Türkiye, birçok engellemeye rağmen büyümeye devam ediyor"

Türkiye'den AB'ye 150'ye yakın ürün ihraç edildiğine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, ithalatın büyük kısmının da yine bu ülkelerden sağlandığını anlattı.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin iş adamlarının Türkiye’de yatırımları olduğunu anımsatan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz, AB’ye bu anlamıyla ticari ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında hep baktık. AB de bu anlamıyla Türkiye ile ticaretinin geliştirilmesini istiyor. Dolayısıyla da Almanya’nın bu noktadaki tavrının Türkiye’yi başka noktalardan sıkıştırma amacıyla gündeme getirilmesi tamamen Türkiye’deki iş adamlarına yönelik tutum olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkiye yoluna devam edecek. Türkiye, birçok engellemeye rağmen büyümeye devam ediyor, büyümesini sürdürecek."