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Bakan Özhaseki'den 'Abdullah Gül'e cevap

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile başlayan tartışmalar hakkında konuştu.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:01
Bakan Özhaseki'den 'Abdullah Gül'e cevap

Özhaseki gazetecilerin kendisi gibi Kayserili olan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696. sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı zırhına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“KHK’lerde imzalar var. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, bakanlık yapıyorum, ben imza atarken titizlenirim. Neye imza attığımı çok iyi bilirim. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline zarar vermeye kalkan hainlerin karşısında durmuş gazi ve şehitlerimiz oldu. Onlara bir gün olur da kamu malına zarar vermekten, kamu görevlisine mukavemet etmekten dava açılırsa ne olur? Tankın üzerine çıkmış gazimize dava açılırsa? Bu insanları korumak, onları sonuna kadar savunmak bizim birinci görevimiz. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum.”

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:01
  1. Mehmet Özhaseki
  2. abdullah gül
  • Hatice Hatice59 dk önce
    Aslinda tartismaya bile gerek yok ag emrini almis onu yerine getirmeye calisiyor eskiden konusurdu ve kanal degistirirdim o zamanda ak partideydi sadece bir meydanlara ciksin eger kazanmak istiyorsa mutlaka meydanlara cikip halkla butunlesmesi lazim buna cesareti varmi yok kotuluk olsun diye aday olur oylari bolerim diye dusunuyorsa yine yalnis yapar yazik yalan dunyanin hirsi
  • KadıköyKadıköy1 sa önce
    Bunların hepsi ne ayak acaba... Abdullah gül seni hiç sevmiyorum kayserili olarsak utanç. duyuyorum vatandasin hakini böyle mi koruyacaksin...parti kurup meydanlarda cikdiginda hangi hikayeleri uyduracaksin acaba..bizlere..UNUTMA..
  • AliAli1 sa önce
    Ya bakan sen geçmişte Başbakan Gül olmalı daha yumuşak ifadeli demiştin şimdi ise vay be.
  • tuğrultuğrul2 sa önce
    Çuk otur du anlayana tabiki de !
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