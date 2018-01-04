Bakan Özhaseki'den 'Abdullah Gül'e cevap

Özhaseki gazetecilerin kendisi gibi Kayserili olan 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696. sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı zırhına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“KHK’lerde imzalar var. 20 yıl belediye başkanlığı yaptım, bakanlık yapıyorum, ben imza atarken titizlenirim. Neye imza attığımı çok iyi bilirim. 15 Temmuz’da Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline zarar vermeye kalkan hainlerin karşısında durmuş gazi ve şehitlerimiz oldu. Onlara bir gün olur da kamu malına zarar vermekten, kamu görevlisine mukavemet etmekten dava açılırsa ne olur? Tankın üzerine çıkmış gazimize dava açılırsa? Bu insanları korumak, onları sonuna kadar savunmak bizim birinci görevimiz. Bizim çok iyi niyetle yapmış olduğumuz bir çalışma var. Başka yerlere çekilmesini hiç uygun bulmuyorum.”