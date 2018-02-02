Bakana büyük şok! Senin için üç mermi ayırdık...

Toskas, yalnız Dışişleri Bakanının değil ailesinin de tehdit edildiğini söyledi.



Olayın Makedonya konusunun gündemde olmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.



Nikos Kotzias twitter hesabından ''Yıllardır bazı çevreler, gazeteler ve kanallar iftiralar atıp beni hedef gösteriyorlar. Hayatıma karşı yapılan tehditlerin manevî sorumlusu onlardır. Yeni Demokrasi Partisinden ve Kutsal Sinoddan tehditleri doğrudan doğruya kınamalarını bekliyorum.'' mesajını paylaştı.

Sosyal Dayanışma Bakan Vekili Theano Fotiou Atina-Makedonya Haber Ajansına yaptığı açıklamada ''Bu tür hareketlerle hiç kimse bizi korkutamaz, hiç kimse milli sorunları çözme çabamızdan bizi vazgeçiremez. Makedonya konusu ciddi bir milli konudur ve kararlar soğukkanlılıkla alınmalıdır.'' dedi.