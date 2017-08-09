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Bakan Zeybekci'den Kurban Bayramı tatili açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci , Kurban Bayramı tatiliyle ilgili açıklamada bulundu.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:13
Bakan Zeybekci'den Kurban Bayramı tatili açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "Türkiye olarak tatilden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyuyorum" dedi.

Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

Bankacılık sisteminin kârlarının çok daha fazla fedakarlık yapabilir bir marjın ellerinde olduğunu görüyoruz. Onun için bu bir ülke meselesidir. Pastayı büyütürsek herkesin kârı artar. Dar bir kredi imkanı hattı sağlamak yerine bunu daha çok geliştirerek, faizleri düşürerek sürümü artırmak...

Uzun vadede, Türkiye'de finansman maliyetlerini aşağı çekmek ve ulaşılma imkanlarını kolaylaştırmamız lazım. Herkes bu anlamda istihdamı artırmanın yanında mı, üretimin yanında mı diye tercihlerini yapsınlar. Gerek TL'de gerek dövizde ihracatçımızın yanında yer aldık.

Eximbank'ın kredi hacmi içinde faiz indirimi olacak, bugün açıklayacağız. Rusya'dan bir baskı gelmesi durumunda karşı önlemleri almak zorunda kalırız. Domatesle ilgili beklentimiz yok.

Yatırımların artması için finasman ucuz olmalı.

Taşımacılıkla ilgili her ne kadar Türk taşımacılara izin verseler de fiyatlar yükselince bir anlam ifade etmiyor. Sebzede de domates sembol oldu. Şunları söyledik "Yasak yasağı doğurur"

Bu baskı yoğun bir şekilde geliyor. Domates dışında da bazı sebzelerde yasakların ve engellerin gelmesi, karşıt önlemleri almamıza sebep oluyor. Olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Yasakların olmadığı, rahat olduğu, rahatlığın da her iki ülke için kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Domates ile ilgili bir beklentimiz zaten yoktu. Biz orada fiili olarak Türkiye'den ithal edilecek olan domates, et ve süt ürünleri ile ilgili yasak kelimesini duymak istemiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:13
  1. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  2. Kurban Bayramı tatili
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