Bakan Zeybekci'den flaş Katar açıklaması

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Körfez'de yaşananları kardeşler arasındaki yanlış diyalog olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi mecrasındaki aktörler tarafından diyalogla çözülmeli bu sorun ve öyle çözüleceğine inanıyoruz. Bundan iki hafta önce pazartesi günü Bakanlar Kurulu sırasında, bu bilgiler bize geliyordu. O gün gece Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ve müsaadeleri ile bu operasyonu hemen başlattık.

"NE DEMEK OLDUĞUNU O GÜN ANLADIK"

Dünyanın en büyük hava filolarına sahip olmanın ne demek olduğunu o gün anladık. THY bugün dünyanın en büyük hava yolu. İlker Aycı kardeşimden (THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı) beş uçak istedik. Bir saat içinde beş uçak hazırdı. Hem de kargo uçağı. Kuşluk vakti Türk ürünleri oradaydı.

TÜRKİYE'DEN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İSTEDİLER



Bizden istedikleri özellikle süt ve süt ürünleri grubu ve yumurtaydı ve bugüne kadar da 90 uçak gönderdik. Bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bir tane gemi gidiyor 4 bin tonluk şimdi, arkasından da yine 11 bin tonluk bir gemi gidecek. Şimdi tır seferlerimiz başladı. Herkes, 'ama, fakat, lakin' derken, biz oradaydık. Bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz. Artık orada olmamız lazım"