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Bakan Zeybekci'den flaş Katar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'ın Türkiye'den özellikle süt ve süt ürünleri grubu ile yumurta talep ettiğini açıkladı.

20 Haziran 2017 Salı 10:22
Bakan Zeybekci'den flaş Katar açıklaması

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜMSİAD) Geleneksel  İftar Programı'nda konuşan  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Körfez'de yaşananları kardeşler arasındaki yanlış diyalog  olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi mecrasındaki aktörler tarafından diyalogla çözülmeli bu sorun  ve öyle çözüleceğine inanıyoruz. Bundan iki hafta önce pazartesi günü Bakanlar  Kurulu sırasında, bu bilgiler bize geliyordu. O gün gece Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ve müsaadeleri ile bu operasyonu hemen başlattık.

"NE DEMEK OLDUĞUNU O GÜN ANLADIK"

Dünyanın en büyük hava filolarına sahip olmanın ne demek olduğunu o gün anladık.  THY bugün dünyanın en büyük hava yolu. İlker Aycı kardeşimden (THY Yönetim Kurulu  ve İcra Komitesi Başkanı) beş uçak istedik. Bir saat içinde beş uçak hazırdı. Hem de kargo uçağı. Kuşluk vakti Türk ürünleri oradaydı.

TÜRKİYE'DEN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İSTEDİLER

Bizden istedikleri özellikle süt ve süt ürünleri grubu ve yumurtaydı ve bugüne kadar da 90 uçak gönderdik. Bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bir tane  gemi gidiyor 4 bin tonluk şimdi, arkasından da yine 11 bin tonluk bir gemi  gidecek. Şimdi tır seferlerimiz başladı. Herkes, 'ama, fakat, lakin' derken, biz  oradaydık. Bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz. Artık orada olmamız  lazım"

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 10:22
  1. Türkiye
  2. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  3. Katar
  4. TÜMSİAD
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