Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nihat Zeybekci açıkladı: Güzel sürprizlerimiz olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM yolunda olan torba tasarıda üretim ve ihracata yönelik kimsenin beklemediği güzel sürprizler olacağını açıkladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:11
Nihat Zeybekci açıkladı: Güzel sürprizlerimiz olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması beklenen torba tasarıyla ilgili olarak "İhracatla ilgili, üretimle ilgili bunları artıracak, kimsenin beklemediği güzel sürprizler olacak" dedi.

Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, ihracatçı üzerinde maliyet oluşturan KDV, KDV iadeleri gibi bazı kalemler bulunduğunu belirtirken, "İhracata vermiş olduğumuz destekler ve teşviklerle ilgili bir çalışmamız var. Torba tasarı tartışılmaya başlansın içinde güzel şeyler olduğu görülecek" diye konuştu.

MB'NİN EFLASYON TAHMİNİ GERÇEKÇİ

Zeybekci, Merkez Bankası’nın TÜFE tahminini yüzde 7,9’a yükseltmesi konusunda da "Gerçekleşme anlamında Merkez Bankası’nın bu tespitini çok realistik görüyorum. Bence son derece olumlu" diye konuştu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın enflasyon sunumuna da değinen Zeybekci,"Bence son derece olumlu. Gayretimiz amacımız bunu daha da aşağıya çekmek tabii ki" ifadelerini kullandı.

Zeybekci enflasyon ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu sene hedefimiz enflasyonu tek haneye indirmek ve mümkünse bunu ortaya doğru yaklaştırmak. Ama şimdi biz ekonomi yönetimi olarak geçen seneden beri başlattığımız enflasyonla mücadelede arzı düşük maliyetle kaliteli şekilde artırmakla ilgili faaliyetlerimize yoğunluk veriyoruz. Bunların sonucunu alacağız ve enflasyona doğrudan yansımasını göreceğiz. Sadece gıda değil, diğer tüketim alanlarında da hem arzı artıracak hem de içerideki fiyat dalgalanmalarına otomatik olarak müdahale edebilecek bir dış ticaret mantığını da oturtmamız gerekiyor, oturtacağız. İhracatta, büyümede istediğimiz sonuçları alacağız. Enflasyonla mücadeleden asla taviz vermeden bunları gerçekleştirmek durumundayız. Yani büyüyelim ne pahasına olursa olsun büyüyelim; ihracatı ne pahasına olursa olsun artıralım, hayır öyle değil."

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 12:11
  1. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
  2. torba yasası
  3. Merkez Bankası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    1. Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın..
    2. Darmık Dağı bombalanıyor
    3. Galatasaray transferi resmen açıkladı
    4. Azerbaycanlı gaziden duygulandıran..
    5. Fransa'dan skandal 'Afrin Harekatı'..
    6. Furkan Vakfı soruşturmasında gözaltı..
    7. Maçka'daki NATO üssündeki askeri..
    8. Göztepe'den Jahovic'e teşekkür
    9. Ve Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
    10. Tam 14 yıl sonra eski takımına geri..
    11. Valilik açıkladı! Büyük operasyon..
    12. Ünlü iş adamı okyanusta kayboldu!
    13. Şansal Büyüka: 'Sneijder’in ölüsü bile..
    14. Bakan Zeybekci müjdeyi verdi:..
    15. Buzlar arasında ayakta duran minare
    16. Savaş uçakları havalandı! 8. cephe..
    17. Galatasaray'ın yeni transferi Nagatomo..
    18. CHP'li isim isyan etti! Nereye gitsem..
    19. Balıkesir'den uygun daire fırsatı
    20. Allah rızası için savcılarımız bu..
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı
    Valilikten flaş 'Alparslan Kuytul' kararı