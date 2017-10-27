Zeybekci'den döviz kurundaki hareketlilik ile ilgili açıklama geldi

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci döviz kurunda yaşanan yükselişe değinerek ''Dövizdeki yükselişin geçiçi olduğunu hep birlikte göreceğiz'' dedi.

İşte Zeybekci'nin konuşmasından satır başları;

''Gerek kurla gerekse faizle ilgili girişim yapanların, bir rant temin etmeleri bir rant almaları, bunda başarılı olamayacaklar.

Dün Türkiye'ye şu kuruluşlar finansman verecekti de vermeyecekti de diye şeyler çıktı. Türkiye'ye 1.1 euro civarında kaynak verdiler. Bunların Türkiye'de kullanma şartları vardır. Dün kendileri de açıkladı. Biz de söylüyoruz yalan. Gerek kurla, gerekse faizle ilgili rant almak isteyenlerin işleri. Bizim işletmemiz yani Türkiye'nin kamuyla özel tüm borçlarımıza bakınca, elimizdeki nakite de bakınca sıfır problem. O kadar net söylüyorum. Türkiye ile bu spekülatif haberler...

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ GEÇİCİ

Dün Romanya, Macaristan gibi ülkeler Türk Lirası'ndan daha çok değer kaybetti. Bir yandan ABD'nin bütçe çalışmaları gibi etkenler oldu. Dövizdeki yükselişin geçiçi olduğunu hep birlikte göreceğiz. Aşırılı değerli dolar ABD ekonomisi için değerli ve sürdürülebilir değildir.

BÜYÜYECEĞİZ

Yüzde 6'nın çok daha üzerinde bir büyümeye gideceğiz. Türkiye tarihi zirve ile ihracatı kapatacak. Turizmde de öyle. Bu gelişmelerin Türkiye'ye çok olumlu etkisi olacaktır.

Piyasada parayı çekelim, talebi daraltalım gibi şeyler de söylendi. Bu Türkiye'ye zarar veren şeylerden bir tanesidir. Talebin biraz daha üzerinde üretim yapmalıyız. Piyasayı daraltan, talepleri aşağı çeken kendi enflasyonunu oluşturur zaten.

ET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Gıda enflasyonu) Biz gerekirse ithalat enstrümanını da güçlü bir şekilde kullanmaktan çekinmeyeceğiz ve çekinmiyoruz da şu anda. Baktık olmuyor, buna çok daha farklı şekilde yöntemlerle de müdahale edebiliriz. Etle ilgili mesela... Bunu da en kısa süre içerisinde yapacağız. Devlet eliyle etle ilgili piyasayı regüle etmeye karşıyım. Bunu kontrollü bir şekilde, hangi ülkeden sağlık ve hijyen kontrolleri ve hassasiyetlerimizin karşılanması kayıt ve şartıyla doğrudan özel sektör eliyle piyasaya müdahale etmenin daha etkin olduğunu ve olacağını düşünüyoruz."

MERKEZ'İN TAHMİNİNİ AŞTI

Bu arada 16 Ekim’deki Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarında döviz kuru (ABD doları/Euro/TL) ) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken, Ekim ayı tahminlerinde 3,71 TL olarak belirtilmişti. Merkez’in anketindeki 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 3,88 TL olarak tahmin edilirken Ekim ayı bitmeden dolar 3,83’e kadar çıktı.