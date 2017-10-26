Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Zeybekci: Alman bankalarının finansmanı kısacağı iddiası asılsız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Alman bankalarının Türkiye'ye yönelik finansmanı kısacağı haberlerinin asılsız olduğunu söyledi.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:10
Bakan Zeybekci: Alman bankalarının finansmanı kısacağı iddiası asılsız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin "Alman bankalarının Türkiye'ye finansmanı kısacağına dair bir haber çıktı. Dolar 3,80 TL'den, avro 4,50 TL'den döndü. Değerlendirmeniz olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Zeybekci, bu söylentilerin asılsız olduğunu söyledi.

Zeybekci, "Bunların tamamen asılsız haber olduğunu yine aynı şekilde ilgili kurumlar, gerek EBRD gerek ilgili kurumlar, böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığını kendi ağızlarından açıklıyorlar." şeklinde konuştu.

Nihat Zeybekci, Türkiye'nin gerek özel sektör gerek kamu tarafında kısa vadeli mükellefiyetlerini yerine getirmede hiçbir zaman problemi olmadığını ve yakın gelecekte de böyle bir probleminin olmayacağını vurguladı.

Türkiye'nin kamu borçlarının milli gelire kıyaslandığında ne kadar iyi olduğunun gerek AB gerek OECD gerekse G20 ülkeleri ile kıyaslandığında ortaya çıktığını kaydeden Zeybekci, "Dolayısıyla Türkiye'nin spekülasyona bedel ödemesini ben kabul edilebilir bulmuyorum. Onun için bunların hepsini de spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:10
  1. ekonomi bakanı
  2. Nihat Zeybekci
  3. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsat kaymakamı açığa alındı
    1. Samsat kaymakamı açığa alındı
    2. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
    3. Yayla evlerinde gıda maddesi..
    4. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
    5. AK Parti'de istifa
    6. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
    8. Tam 43 pas yapıp gol attılar
    9. Define kazısı yaparken kayanın altında..
    10. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
    11. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
    12. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
    13. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    14. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
    15. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
    16. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
    17. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
    18. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
    19. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
    20. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural