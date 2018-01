Bakan Zeybekci: Afrin’e hazırız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrin’e yönelik operasyon sürecinin ekonomiye yansıması konusunda çarpıcı bir çıkış yaparak, “Afrin için tedbir almaya gerek yok. Her türlü hazırlık zaten şu ana kadar yapıldı, bitti. O hazırlık ekonomi, savunma, teknoloji, stokla ilgili her türlü tedbir alındı” diye konuştu. Zeybekci, piyasalardaki hareketlilik için de, “Faiz ve kurla ilgili negatif bir dalgalanma, çalkalanma görmüyorum. 3.80’ler civarında uzun vadeli yönelim aşağıya doğru” değerlendirmesinde bulundu.

Pozitif kaldıraç lazım

Zeybekci, TBMM’deki özel sohbetinde ABD ile yaşanan krizlerin aşılmasında iş dünyasının nasıl bir rol üstülenebileceği konusunda, şunları söyledi:

“Ekonomi böyle sıkıntıları alanların hiçbir yerinde olmasın, pozitif yerinde yer alsın ama ekonomik ilişkilerimiz bu tarz sıkıntılı anlarda pozitif bir kaldıraç olması lazım. Kalkan olması lazım.”

Zeybekci, Afrin operasyonunun ekonomiye yansımalarına ilişkin soru üzerine de, şunları kaydetti:

“Ekonominin hazırlık yapmasına gerek yok. Türk ekonomisi büyük bir ekonomi. 40 yıldan beri terörle mücadelede her şeyiyle kendini ispat etmiş olan Türkiye’nin teknolojisiyle, askeri kabiliyetleri ile bir noktaya gelmiş ekonomik faaliyetleriyle bir noktaya gelmiş. Türkiye’nin Afrin veya böyle gelişmelerle ilgili ekonominin negatif bir tepki göstermesi beklentisi Türkiye ekonomisine haksızlık olur. Afrin için tedbir almaya gerek yok. Orada bir şey olacaksa her türlü hazırlık zaten şu ana kadar yapıldı bitti. O hazırlık ekonomi, savunma, teknoloji, stokla ilgili her türlü tedbir alındı.”

Dolarda yönelim aşağı doğru...

Özellikle para piyasalarındaki hareketliliğin dengeye oturup oturmayacağı konusunda ise Zeybekci, “Çok büyük bir şey görmüyorum, faizler ve kurla ilgili bakıyorsanız, negatif bir dalgalanma çalkalanma olarak görmüyorum. 3.80’ler civarında uzun vadeli yönelim aşağıya doğru” ifadelerini kullandı.

Süper teşvik projesi 22 oldu

80 milyarlık süper teşvik projelerinde yeni ilavelerin gerçekleştiğini vurgulayan Zeybekçi, “Şu anda 14’ten 22 projeye çıktı” dedi. Projelerin artma ihtimali konusudaki soruya ise Zeybekci, “Devamlı artıyor. Dün iki tane yeni iş görüşüldü” yanıtını verdi. Zeybekci, projeler ve bölgelerine ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Proje bazında çeşitlilik var. Türkiye’nin en büyük cari açıklarından biri olan petro kimya plastik, polyester ve türevleriyle ilgili ana hammadde konusunda Doğu Akdeniz’de bir yatırım var. Yine o coğrafyaya yakın hassas çelik üretimi var. Batı Karadeniz de yüksek teknolojili alüminyum alaşımlarıyla ilgili proje. Doğu ve Güneydoğu Anadolu da tarım ve tarım teknolojileri, enerji teknolojileri ile ilgili üç ayrı yerde gerek batıda Ege’de gerek kuzeyde ve güneyde rüzgarla ilgili projeler var. Sağlık teknolojileri ile ilgili Trakya’da büyük bir yatırım projesi var.”