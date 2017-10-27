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Bakan Yılmaz'ın konvoyunda trafik kazası

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Sivas'taki programları sırasında, konvoyunda kaza meydana geldi.

27 Ekim 2017 Cuma 12:56
Bakan Yılmaz'ın konvoyunda trafik kazası

Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un makam araçlarının karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmranlı programına giden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda bulunan Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı taşıyan 58 TR 919 plakalı makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'u taşıyan 58 AS 187 plakalı makam araçları çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, Altınsoy ile Aydoğan'ın başka bir araçla programa devam ettikleri öğrenildi.

İHA

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:56
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  2. İsmet Yılmaz
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  5. Kenan Aydoğan
  6. Mustafa Altınsoy
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