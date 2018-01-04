Bakan Yılmaz'dan meslek yüksek okullarına müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Liselere verdiğimiz destek gibi meslek yüksek okullarına devam eden öğrencilere de destek verilmesi için Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) bütçesine kaynak konacak. O kaynakla o okuldan mezun olanlara destek verilecek ki Türkiye, bunları yapa yapa, adım adım, taş üstüne taş koyarak, hedeflemiş olduğu 2023 yılına varıncaya kadar meslek eğitimini yüzde 60 oranına getirecek." dedi.

Yılmaz, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, bir insanın memleketine, ülkesine, insanına yapabileceği en hayırlı, katma değeri en yüksek çalışmanın, eğitim konusundaki ihtiyacı giderme olduğunu söyledi.

Eğitimin her şeyin temeli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Aranan eleman sıkıntısı var, peki sıkıntı var ama söyleniyorsun. Söylenme, söyle. Elin de taşın altında olsun. Bu yükü gelin beraber taşıyalım. O halde meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüp bunun gereğini yerine getirmemiz lazım. Şu an Türkiye'deki oranı yüzde 40'ın üstünde. AB'ye yakınız, meslek eğitimini tercih eden öğrenci oranı bakımından." diye konuştu.

Yılmaz, meslek eğitimini tercih eden öğrenci oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de kampüs okulu sistemi, yabancı bir sistem. Dolayısıyla yeni bir sistemi hayata geçirip, yönetmeliğini bile daha yayınlamadık, bu sistem başarıya ulaşırsa bundan sonra Türkiye'de yaygınlaştırabilmek mümkündür." ifadesini kullandı.

"Herkesin evi barkı, işi, aşı olsun istiyoruz"

Türkiye'nin, yıldızı parlayan bir ülke olduğuna işaret eden Bakan Yılmaz, dış yardımlarda Türkiye'nin 6 milyar dolar ile milli gelirine oranla dünyada 1'inci, miktar olarak ise ABD'den sonra 2'inci sırada bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin önemli bir beşeri sermayeye sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Beşeri sermaye, eğitimle değerlidir. Eğitim yoksa nüfus, sizin için yüktür. Nüfusu iyi eğitmişseniz sizin için güçtür. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş bir ülkedir. Bunu eğitim sistemimize borçluyuz. Bugün sağlıkta memnuniyet, yüzde 75'in üzerine ulaşmışsa bunu sağlık personelinin daha iyi eğitilmiş olmasına borçluyuz. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, hastanenin yönetici personeli daha iyi eğitildi. Bu memnuniyet oranıyla hemen hemen Avrupa'daki birçok ülkeden, Japonya, Almanya, İtalya, İspanya'dan kat kat iyiyiz. Hatta oradan buraya tedavi için geliyorlar. Sağlıkta memnuniyet, neden yüzde 85 olmadı? İşte o eksikliğin de gerekçesi, yine eğitimdir. Biz insanımızı biraz daha iyi eğitebilseydik hem hizmeti alan hem de veren bakımından bu memnuniyet, yüzde 85 olurdu. Hedefimiz, bunu daha da artırabilmek."

Eğitimli insanın çevresini aydınlatacağını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bugün eğitimin geldiği seviyede çok çok iyi bir durumdayız. Ancak daha iyiye götürmemiz lazım. Her şey iyiye gidiyor da bu gayret, telaş, değişiklikler, çalışmalar ne? Hedefiniz, himmetiniz, büyük olursa yapmanız gerekenler de büyük olur. İstiyoruz ki Türkiye'yi bulunduğu konumda kabul etmeyelim. Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirelim, herkesin evi barkı, işi, aşı olsun istiyoruz." diye konuştu.

30 bin liralık burs çeki

Konuşmasının ardından iş adamı Abdullah Ezim ile yaptıracağı okulun protokolünü imzalayan İsmet Yılmaz, ilçedeki mobilya firmaları adına Tematik Lisesi öğrencilerine 30 bin liralık burs çeki verildi.

Bakan Yılmaz, öğrencilerin "mobilya ve iç mekan tasarımı" alanında eğitim gördüğü CNC makineleri, bilgisayar eğitimi verilen sınıflarına gezerek, incelemelerde bulundu. Burada öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, iş güvenliği konusunda öğrencileri uyardı.

Ziyarette, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de hazır bulundu.