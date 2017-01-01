Bakan Yılmaz: Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız

Bakan Yılmaz, Sivas’ta Osman Seçilmiş Mesire Alanı’nın açılışının ardından İmranlı’ya geçerek ilçeye yapılacak olan meslek yüksekokulunun temel atma törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, “Türkiye’de bu dönemde en fazla hangi alana önem verildi denildiğinde eğitim desek yeridir. Türkiye’nin bütçesinden 2002’de eğitime ne ayrılıyordu? 11 milyar lira bütçesinin yüzde 10’uydu. Şimdi 122 milyar lira ayırıyoruz. Ulaşımdan da, sağlıktan da, savunmadan da fazla. Bu hükümet en çok parayı eğitime ayırdı. Bu hükümetin önceliğinde eğitim var. Milli gelirin yüzde 5.8’ini eğitime harcıyoruz. Avrupa’da ülkeleri yüzde 5.2’sini ayırıyor. Avrupa’dan çok daha fazla milli gelirimizi biz eğitime ayırıyoruz. İyi bir yoldayız. Eğitimin amacı insanı zengin kılmaktır. Ülkeyi kalkındırmaktır. Eğitim çok iyi ama millet fakir acından ölüyor. Böyle bir eğitim olur mu? Millet toplumu ayağa kaldıracak. Daha zengin, daha sağlıklı, daha mutlu kılacak. Eğer bunu başarmışsa bu eğitim yerine ulaşmış demektir” dedi.

"Evlatlarımızı okul öncesi eğitimle eğitmemiz lazım"

İkili eğitimin ortadan kaldıracağını okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılacağını ifade eden Yılmaz,"2002’de okul öncesi eğitimdeki 4-5 yaş oranı yüzde 11’di. Şimdi 4-5 yaş oranı yüzde 50’nin üzerinde Sadece 5 yaşları biz öncelikle yaygınlaştıracağız. Şuanda Türkiye’deki oranı yüzde 70 kaç yapmak istiyoruz? Yüzde 95’lerin üzerine çıkmak istiyoruz. Niçin daha kaliteli eğitim vermek için okul öncesi eğitimle evlatlarımı eğitmemiz lazım" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler butona basarak meslek yüksekokulunun temelini attı.