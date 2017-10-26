Bakan Yılmaz: ‘İkili eğitimi kaldıracağız’

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Hilton GardenInn Sivas'ta düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, UNESCO Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Programda konuşan Bakan Yılmaz, "Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta bu toplantının yapılmasından dolayı teşekkür ediyorum. UNESCO'nun ilkeleri insanlığın ilkeleri aklınıza ne gelirse gelsin insanlığın oluşturduğu değerlerin de bugünden yarına aktarılması konusu da UNESCO'nun asli fonksiyonudur. O fonksiyonu aktarabilmek lazım bunu aktarabilmek içinde UNESCO ne yapar bunun bilinmesi lazım" dedi.

UNESCO'nun misyonunun eğitimle gerçekleşeceğine inandıklarını belirten Yılmaz, "Dolayısıyla yaptığımız şey UNESCO'nun misyonunu, görevini yerine getirmesi için gayret gösteriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de yine eğitimle ulaşırız. Eğitim olmadan, kaliteli eğitim olmadan, fırsat eşitliğini sağlamadan Türkiye'nin kalkınmasını sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve insanın hak ettiği değerde toplum içinde yer almasını sağlayabilmek mümkün değildir. Türkiye olarak bu anlamda çok büyük şeyler yaptık. Bunu inanarak söylüyorum" dedi.

"İkili eğitimi kaldırmak için 58 bin dersliğe ihtiyaç var"

İkili eğitimi kaldırma çalışmaları kapsamında 45 bin 300 dersliğinin yapımının devam ettiğini söyleyen Yılmaz,"Başbakanımızın talimatı var. İkili eğitimi kaldıracağız. İkili eğitimi kaldırmakta kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Başkanımız bu görevi söylediğinde Türkiye'de ikili eğitimi ortadan kaldırmak için ihtiyacımız olan derslik sayısı 77 bindi. Yaklaşık 1 yıl oldu. 58 bin derslik daha yaparsak ikili eğitimi kaldıracağız. 580 binin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken şimdi 17'ye düştü. Maddenin kaç hali vardı. 3 hali vardı. Katı, sıvı, gaz şimdi maddenin 3 hali değil 4 hali var. Maddenin 4'üncü hali plazmadır. Bunu da evlatlarımıza öğretmemiz lazım" ifadelerini kullandı.