Bakan Yılmaz: 2050'de Fransa'nın önüne geçiyoruz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, IMF'nın hazırladığı rapora göre Türkiye'nin bugün itibariyle milli gelir bakımından dünyada 16'ncı sırada olduğunu belirterek, "Allah nasip ederse 2030'da İtalya, İspanya ve Kanada'nın önünde olacağız. 2050 yansımasında ise Fransa'nın önüne geçiyoruz" dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında 9 gündür Sivas'ta bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bugün çeşitli açılışlara katılarak incelemelerde bulundu. Bakan Yılmaz, ilk olarak Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda düzenlenen kahvaltıda Berberler ve Kuaförler Odası'nın üyeleriyle bir araya geldi. Burada berber ve kuaförlerin mesleki sorunlarını dinleyen Bakan Yılmaz, çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldıklarını, ustalık belgesini alarak kendi iş yerini açanlara devlet tarafından 50 bin lira hibe verileceğini, isteyenlere de 100 bin lira faizsiz kredi vereceklerini söyledi. Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın ile birlikte Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı ile Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nda devam eden çalışmaları inceledi. Yılmaz daha sonra ikinci el otomobil satışı yapan özel bir şirketin açılış törenine katıldı.

"2030'DA İTALYA, 2050'DE FRANSA'NIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Burada konuşan Bakan Yılmaz, Türkiye'nin milli gelir bakımından dünyada 16'ncı, satın alma gücü bakımından da 14'üncü sırada olduğunu belirterek şunları söyledi: "IMF'nin hazırladığı rakamlara göre Türkiye bugün itibariyle İspanya, Kanada, Avustralya, Polonya, Arjantin, Hollanda ve Güney Afrika'dan milli geliri bakımından daha önde. Allah nasip ederse 2030'da da İtalya, İspanya ve Kanada'nın önünde olacağız. 2050 yansımasında ise Fransa'nın önüne geçiyoruz, diğerlerinin önüne geçtiğimiz gibi. Türkiye geçen yıl 2,9 büyüdü. Avrupa ülkelerinin böyle bir büyüme rakamı var mı? Yok. Türkiye ateş çemberinde olmasına rağmen bu büyümeyi yakaladı. Avrupa Birliği'nin ortalama büyümesi bizim büyüme rakamımızın hemen hemen yarısı kadar. Ekonomide sıkıntılar var ama umut var, çok daha iyi noktalar da var. Türkiye'nin ne durumda olduğunu anlamak için biraz geriye çıkıp bakmak lazım. Bu birlikle, beraberlikle, kardeşlikle, ortak çalışmakla Türkiye'yi iyi bir noktaya getirdik. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim ederse, biz bu birlikle hareket edersek hiç şüpheniz olmasın bu IMF'nin hazırlamış olduğu 2030 sıralamasını da yakalarız, 2050'deki sıralamayı da yakalarız. Bu hesaplamalar yapılırken Türkiye'nin imkanlarına, potansiyeline bakılıyor. Nedir en büyük sermayesi? Beşeri sermayesidir. Çok güçlü bir beşeri sermayemiz var."

Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, konuşmanın ardından kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.