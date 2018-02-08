Bakan yerli otomobil için il adı verdı! "Şansı var"

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) üyeleriyle bir araya gelen Bakan Faruk Özlü, sanayide dijital dönüşümü Türkiye için bir fırsat olarak gördüklerini, Türkiye'nin bu alanda sıçrama yapabileceğini, ülkenin bu dönüşümde mesafe alabileceği tek alanın sanayi ve teknoloji olduğunu söyledi.

Özlü, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz gibi zengin doğal kaynaklarının olmadığını belirterek, "Biz akılla, teknoloji üreterek sıçrama yapabiliriz. Yaptığımız çalışmalarda belli alanlara odaklanmanın gerektiğini gördük. En büyük açık verdiğimiz alanlar petrokimya ve ilaç sanayi geliyor. Sonraki aşamada elektronik, motorlu taşıtlar, gıda ve içecek var. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu 5 alanda yatırımlarını ve teşviklerini hızlandıracak." diye konuştu.

Bakan Özlü, Sanayi 4.0'ı oldukça önemsediklerini ve geri kalmadıklarına dikkati çekerek, "Hatta Sanayi 4.0'da öncü ülkelerden biri olabilecek konumdayız. Bu konuda 'geri kaldık' endişeniz olmasın. Yüksek bir özgüvenle 4. sanayi devrimini tamamlayabilecek potansiyele sahip olduğumuza inanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"KATMA DEĞERİ, YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE SAĞLARIZ"

Sanayi 4.0'a geçerken aynı zamanda bu dönüşümün gerektirdiği makine, teçhizat, yazılım ve uygulamaları da üretmek gerektiğini vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin tek açığı teknoloji açığı, bunu ne zaman kapatırsak dış ticaret açığı ve cari açığımız kapanır. Bizim üretimimiz ithalata dayalı, bizim sorunumuz katma değer. İthal ettiğimiz hammaddenin üzerine ne kadar değer katıp sattığımız, ihraç ettiğimiz önemli. Burada teknoloji devreye giriyor yüksek teknoloji ile bunu sağlayabiliriz.

Teknoloji transfer etmektense yerli sanayicinin teknoloji üretmesini arzu ediyoruz. Bunun için Ar-Ge reformu, üretim reform paketini çıkardık, bir sürü teşvik açıkladık. Yasalarla ilgili problemimiz yok ama uygulama anlamında sıkıntılarımız var. Verdiğimiz desteklerle Ar-Ge merkezleri sayısını geçen yıl 800'e çıkardık. Amacımız kısa sürede bunu bine tamamlamak."

İlkokuldan başlayarak çocuklarda teknoloji bilinci oluşturmak istediklerini aktaran Özlü, "İlkokul 4’ten sonra derslerde bunu uygulamaya başladık, 'Ali robot yap, Ayşe kod yaz' şeklinde sloganlarla çocuklara bunu sevdirmek istiyoruz. Teknoloji üretemeyen bir Türkiye'nin geleceği yok maalesef." diye konuştu.

"İTHAL ARA MALININ TÜRKİYE'DE ÜRETİMİYLE İLGİLİ PROGRAM UYGULAYACAĞIZ"

Özlü, sanayicinin ara malı ithalatının da dış ticarette önemli bir açık oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ara malı ithalatının toplam ithalat içindeki payı yüksek, 102 ila 106 milyar dolar arasında. Bu ürünlerin pek çoğunu Türkiye'de üretebileceğimizle ilgili bir kanı var. Ara mallarını ülkemizde üretmekle ilgili bir program uygulayacağız. Kriterler belirlenecek, ara malı olup ithal edilen ürünleri belirleyeceğiz, bunu Türkiye'de kim üretebilir onu belirleyeceğiz. Daha sonra bunu üretmek için devlet nasıl teşvik verebilir bunları araştıracağız. Kalem kalem ürün bazlı çalışacağız, yoksa bundan sonuç alamayız."

Yaptıkları her ürünün yerli ve milli olmasını önemsediklerini ifade eden Özlü, bunu hayata geçirirken dünyadan kopmadan, küresel pazara entegre bir şekilde yapacaklarını söyledi.

"YERLİ OTOMOBİLDE İZMİR'İN ŞANSI VAR"

Özlü, yerli otomobil konusuna da değinerek belirledikleri takvim doğrultusunda tasarım aşamasında olduklarını, 48 ay sonra da üretim aşmasına geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tasarım aşamasının yannda teknik ve mali analizlerinin sürdüğü bilgisini paylaşan Özlü, "Kritik olarak hangi segmentte bir araç olsun, hangi pazarlara hitap edelim bunu araştırıyoruz. Mali olarak kurulacak olan şirketin sermayesi ne olacak. Sermaye belirlenmesi çalışması, devlet desteklerinin tasarımını ortak girişim gurubu adayları ile konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özlü, yerli otomobilin üretileceği yerin seçilmesinin henüz gündeme gelmediğini hatırlatarak, “Şu anda bunu konuşmamıza 1,5 yıl var. Tercih ortak girişim grubunun olacak. Limanlara yakınlık ciddi kriter, bölgedeki yan sanayi, belli merkezlere yakınlık ayrı bir kriter. Bu konu 1,5 yıl sonra gündeme gelecek. İzmir'in bu konuda şansı var. İzmir her bakımdan, tarımı ve sanayisi ile ön planda olan bir şehir. Gelecek yılın başında bunu gündeme getireceğiz." dedi.

İzmir'in bilim merkezi ve teknoloji üssü bir kent olmasını istediklerini dile getiren Bakan Özlü, bununla ilgili özel bir çalışma yürüttüklerini, gelecek dönemde kentte uluslararası ölçekte bir yüksek teknoloji üssü kuracaklarını sözlerine ekledi.

"ENDÜSTRİ 4.0 ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALMAK İSTİYORUZ"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter, dünyada bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında bir değişim rüzgarı estiğini, gelişmiş ülkelerin 4. sanayi devrimi, akıllı büyüme, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme gibi kavramlara kafa yorarken Türkiye bundan geri kalmaması gerektiğini ifade etti.

İlter, EGİAD olarak "Sanayi 4.0" ile ilgili özel bir çalışma grubu kurduklarını, üyelerini bilgilendirmek için toplantılar yaptıklarını anlattı.

Özlü, konuşmaların ardından EGİAD üyelerinin sorularını yanıtladı.