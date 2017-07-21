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Bakan Veysel Eroğlu'dan "Ege depremi" açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Allah'a çok şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük bir maddi kayıp da söz konusu değil" dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 11:26
Bakan Veysel Eroğlu'dan "Ege depremi" açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Muğlagökova Körfezi'nde meydana gelen 6.3'lük depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Eroğlu, "Bugün maalesef Bodrum, Kos Adası civarında bir deprem vuku buldu. Biraz önce sayın Muğla Valimizle görüştüm. Allah'a çok şükür bir can kaybı yok. Herhangi bir büyük bir maddi kayıp da söz konusu değil. Sadece, Bodrum Belediyesi'ne ait bir limanda yedieminde bekleyen bazı tekneler, su bir miktar yükselince onlar zaten hurda teknelermiş; onlarda hasar var. Onun dışında önemli bir zayiyat yok. Allah'a çok şükür geçmiş olsun diyorum. Özellikle başta Bodrum olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

Veysel Eroğlu, depremde Kos Adası'nda hayatını kaybeden vatandaşlar içinde taziyede, yaralılara ise geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 11:26
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