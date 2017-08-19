Bakan Veysel Eroğlu Adıyaman’da temaslarda bulundu

Adıyaman Valiliğinde düzenlenen basın toplantısı sonrası Adıyaman Belediyesine geçen Bakan Eroğlu ve beraberindeki Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Kocabey ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Eroğlu daha sonra beraberindeki heyetle AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Eroğlu, Adıyaman’a yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Bakan Eroğlu daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasına geçti.