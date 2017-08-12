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Bakan uyardı: Sizi bitiririm, şakam yok!

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sözleşme imzaladıkları müteahhitleri uyardı. Müteahhit firmalara çağrıda bulunan Eroğlu, 'Müteahhit firmalar sözleşmede belirtilen tarih ve saatte bitireceksiniz. Benim şakam yok. Çünkü biz zamanla yarışıyoruz' dedi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:27
Bakan uyardı: Sizi bitiririm, şakam yok!

Zonguldak'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bir otelde toplu açılış töreninde konuştu. 12 tesisin açılış toplu açılış törenini gerçekleştiren Veysel Eroğlu, sözleşme imzaladıkları müteahhit firmaları uyardı. Eroğlu, bakanlığın zamanla yarıştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Müteahhit firmalara ve onların çalışanlarına teşekkür ediyorum. Buradan sevgili müteahhitler size bir mesajım var. Biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışan bir bakanlığız. Sloganımız da budur. Bizde birisine 'Ne zaman bitecek' diye sorduğumuz zaman 'En kısa zamanda' dediği zaman o artık işini kaybeder. Şu gün, şu saat, şu dakika deriz. Dolayısıyla müteahhit firmalar sözleşmede belirtilen tarih ve saatte bitireceksiniz. Bizzat takip ediyorum. Bitirmezseniz kusura bakma biz sizi bitiririz. Benim şakam yok. Çünkü biz zamanla yarışıyoruz. Paramız hazır. Yüzde 86'ı faize gidiyordu. Şimdi artık faiz lobisinin hortumu kesildi. İhale lobisinin hortumu kesildi. Toplanan vergiler artık millete hizmet olarak gidiyor. Bu bakımdan müteahhitlere peşinen teşekkür ediyorum."

Eroğlu, "Biz yapıyoruz, yapacağız. Bu kardeşiniz de söz verince yapar. Arkanızda dağ gibi bir Cumhurbaşkanımız var. Burada sadece Orman ve Su İşleri Bakanlığı değil gelirken de gördüm. Buraya gelmek eziyetti. Artık dağlar deliniyor, tüneller açılıyor. Şu ana kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 2.5 milyar lira yatırım yaptı" diye konuştu.

"Burayı kalkındırmamız lazım"

Zonguldak'taki yatırımları anlatan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Söz verince yapın ama yapamayacağınız şeyin sözünü vermeyin. Dolayısıyla bunlar bizim sözümüz. 74 müjdenin 54'ü hemen bitmiş. Bunların 20 tanesi de bitiyor. Bunlar DSİ, Orman, Meteoroloji ve Doğa Koruma Milli Parklar çalışıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile hareket ediyoruz. Bundan sonra ormanlar kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak. Asgari ücretle çalışan bir kişi evlenmek için eş buluyor. Burada serveti olan belki ayda 4 bin lira geliri olan eş bulamıyor. Sevgili kardeşlerim gelin size ormandan bal ormanı kuralım. Muazzam bal üretimi yapın. Ceviz, badem, fıstık çamı sizlere bunları verelim. Kız istemeye de biz gidelim. Ne isterseniz artık var. İstiyorsanız eğer koyunla ilgileniyorsanız 30 koyun verelim. Süt sığırcılığı, koyunculuk ne istiyorsanız verelim. Çünkü burayı kalkındırmamız lazım. Nüfusun artması lazım. Dolayısıyla bu tesisler de hayırlara vesile olsun."

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:27
  1. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu
  • takipcitakipci52 dk önce
    Ey orman bakanmı o ihaleyi verdiyiniz teşoronlar varya karadenizde orman bırakmadılar resmen ordu korgan daglarında kesilmedi gereken 5 agaç varsa onlar 50 agac yıkıp el altından satıyorlar bidebu verdiyiniz ihaleleri iyi takip edebilsemiz memlekete gidip o ulu gürgen agaclanın yok oluşu içimizi zızlatıyor bu ülkeye dostmusunuz düşmanmı.düşmanmı
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