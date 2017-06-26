Bakan uyardı! Abant'a gelmeyin

Tatilciler Abant Gölü'nün bulunduğu tesisleri doldurdu.

Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da sürücülere uyarı yapıldı. Paylaşımda, "Abant tamamıyla dolmuş ve 3.5 km araç kuyruğu oluşmuştur. Lütfen çevre illerdeki diğer alanlara yöneliniz" denildi.

Mesajı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Twitter hesabından paylaştı.