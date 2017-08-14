Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Tüfenkci'den milyonlarca vatandaşa müjdeli haber... Faizler silinecek!

Esnafa müjde! Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den esnafa kredi borcu konusunda müjdeli haber geldi. Kredi borçları yapılandırılırken, gecikme faizleri de silinecek.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:28
Bakan Tüfenkci'den milyonlarca vatandaşa müjdeli haber... Faizler silinecek!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını ve gecikme faizlerinin silinerek icra işlemlerinin sonlandırılacağını açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borcunun yeniden yapılandırılacağını söyledi. Tüfenkci, esnafın gecikme faizlerinin silinip icra işlemlerinin de sonlandırılacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:28
  1. Bülen Tüfenkci
  2. esnaf kredi borcu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programında yapılan düğünler bile...
    1. Evlilik programında yapılan düğünler..
    2. Gazeteye ilan verdi... 'Müslümanım,..
    3. Ellerini arkadan bağlayıp…..
    4. Bakan Tüfenkci'den milyonlarca..
    5. FETÖ'nün "Suikast timi"ni telaş sardı
    6. F.Bahçe'nin ilgilendiği Vincent..
    7. Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri..
    8. Motosikletli soyguncular Kağıthane'de..
    9. Kocaeli'de 'ByLock' operasyonu: 7 kişi..
    10. Rusların yüzde 48'i Türkiye'ye S 400..
    11. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya..
    12. En kritik isim de kabul etti! O sözler..
    13. Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul..
    14. Kölelik rekor kırdı! Zirvede ise bakın..
    15. Sakarya'da rengarenk akan dere..
    16. İngiliz elçi Moore'la Kemal..
    17. Yemen'de tecavüzcünün sonu! Meydanın..
    18. Akıncı Üssü davasında avukatın o sözü..
    19. Olumsuz duygular psikolojiyi..
    20. Başkent'te PKK'ya bir darbe daha
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni kalkışma yapabilir
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Almanya'yı çıldırtan 3. Havalimanı uzaydan da görülüyor!
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben kovdur...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...
    AK Parti'den 6 bin kişiye davet! Abdullah Gül...