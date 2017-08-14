Bakan Tüfenkci'den milyonlarca vatandaşa müjdeli haber... Faizler silinecek!
Esnafa müjde! Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den esnafa kredi borcu konusunda müjdeli haber geldi. Kredi borçları yapılandırılırken, gecikme faizleri de silinecek.14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:28
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını ve gecikme faizlerinin silinerek icra işlemlerinin sonlandırılacağını açıkladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borcunun yeniden yapılandırılacağını söyledi. Tüfenkci, esnafın gecikme faizlerinin silinip icra işlemlerinin de sonlandırılacağını açıkladı.