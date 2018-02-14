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Bakan Tüfenkci'den ikinci el araç satışı açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Tam istatistikler belli olmamakla beraber yılda 3 milyona yakın ikinci el araç alım-satımı yapıldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:01
Bakan Tüfenkci'den ikinci el araç satışı açıklaması

Bakan Tüfenkci, katıldığı bir televizyon programında ikinci el otomobil satışları hakkında yapılan değişiklik ile ilgili şu açıklamalarda bulundu.

Bakan Tüfenkci'nin konuşmasından satırbaşları:

Bugüne kadar bir yasal boşluk vardı. Birtakım mağduriyetler oluşuyordu. Bu ticaretin kaide ve kuralları belli olmadan devam eden bir ticaret vardı. Alım-Satım yapanları koruyarak bu genelgeyi yayınladık. Her önüne gelen bu ticareti yapamayacak. Yetki belgesi alan esnaf ve sanatkarlarımız bu işi yapacak bu belgeleri de ticaret il müdürlüklerimizden alacaklar. Belli şartları olacak bu belgeyi almak için de. 

Garanti getirme şartı getireceğiz. Özellikle motor, şansıman, elektrik aksamlarımda eğer siz bu araçlara bu anlamda temiz diyorsanız ya 3 ay ya da 5 bin kilometre bazında garanti verecekler.

Kilometre bazında 160 bin kilometre araçlarda ekspertiz şartı getiriyoruz. O aracın gerçek kilometresi olup olmadığını görecekler. Tanıtım kartında da şaze numarasını, hasarı olup olmadığına da ulaşabilecekler. Araçta boya var mı değişen parça var mı onu da belirtecek. 

Tam istatistikler belli olmamakla beraber yılda 3 milyona yakın ikinci el araç alım-satımı yapıldığı belirtiliyor. Bu anlamda da oluşan mağduriyetlerin giderilmesi adına önemli bir düzenleme. Bu noktada tüketicilerimiz lehine de düzenlemeler var.

Taşınmaz ticareti yönetmelik taslağı

Bununla ilgili hazırlıklarımızı bitirdik. İlgili sektörlerde faaliyet gösrteren vatandaşlarımızın görüşünü açtık. Teklifler ve öneriler varsa hususlar varsa bunlarla ilgili çalışmalar ve görüşleri aldık. İkinci el emlak piyasasında da ciddi anlamda boşluk var. Bunun yasal düzenlenmesi yapılması gerektiğini biliyoruz. Özellikle yeni mağduriyetlerin olmaması için, giderilmesi adına yasal boşlukların doldurulması gerektiği notkasında yoğun talepler vardı, çalışmaları başlattık. İnşallah son değerlendirme ile yönetmelik haline getirip Başbakanlığa göndereceğiz.

Satıcıların yeterliliği, fiziki alanların belirlenmesi, emlak fiyatlarının belirlenirken ekspertiz raporu alınması noktasında önemli düzenlemeler var. 

Süt fiyatları düzenlemeleri

Fiyatlardaki yükselişin nedenlerini iyi araştırmak lazım. Özellikle Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımız ile beraber çalışıyoruz. Makul fiyatları bulmamız lazım. Yem fiyatlarını düşürmek ve yeterli üretimi sağlamak lazım. Arzı artırarak talep ile arzı dengelemek lazım. Gerekli desteği veriyoruz.

Yatırım Reform Paketi

Özellikle biz AKP hükümeti olarak yatırımcının önündeki engelleri kaldırmak için düzenlemeler yapıyoruz. Ülkemizdeki üretimi artırmaya yönelik hükümetin ihracata olumlu katkıları görüyoruz. Türkiye'de iş yapma kolaylığını dünyaya duyuruyor olacağız. Kendi yatırımcımıza da kolaylıklar sağlıyoruz. Daha da kolaylaştı her şey.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:01
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