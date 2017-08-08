Bakan Tüfenkci’den Bilecik Belediyesine ziyaret

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bakan Tüfenkci’ye teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Bakan Tüfenkci’ye bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları söyledi:

’’Öncelikle vakit ayırarak, ziyaret ettiğiniz için teşekkürlerimiz arz ediyorum. Bizler Bilecik’i; taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri, Şeyh Edebali diyarı, ata toprağı, Ertuğrul Sancağı olarak tarif ediyoruz. Gerçekten Bilecik’in taşı da toprağı da ticaret açısından çok kıymetli, insanı çok değerli. Bizler de 13 yıldır bu topraklara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin imar ve ihyası noktasında çalışıyoruz. Gerçekten Bilecik, mütevazi ölçekli bir şehir olmasına rağmen, her gün büyüyen ve gelişmeye açık bir şehir. Belediyecilik olarak biz alt yapı çalışmalarımızı büyük bir ölçüde bitirdik. Şehirciliğin olmazsa olmazlarını yerine getirdik. Bilecik’in, Marmara bölgesinin ortasında bir şehir olmasına rağmen aslında en büyük sorunu yeterince bilinememesi. Yani örneğin turizm noktasında değerlerimiz yeteri oranda tanıtılmamış. Sayın valimiz ve vekillerimizle birlikte inşallah bundan sonra bu sıkıntıları da gideririz. Sizlerin bu ziyareti bizlere güç ve şevk veriyor.’’

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretinde ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

’’Belediye Başkanımız Selim Yağcı’ya çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum’’

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:

’’Bizler de öncelikle sizlere bu anlamdaki çalışmalarınız dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Sizler artık AK Belediyelerin tecrübeli belediye başkanlarındansınız. Dolayısıyla bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bilecik birçok yönden gelişim ve büyümesini tamamlayan bir şehir. Şehirlere gerekli hizmetlerin yapılması zaten belediyelerin ve hükümetimizin temel görevi. Ama esas görevimiz, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi insanlarımızın gönlüne girmek. Efendilik noktasında değil, vatandaşımıza hizmetkarlık noktasında görev almaktır. Belediye Başkanımız da bu anlamda Bileciklilerin hizmetinde bir kardeşimiz. önümüzdeki 2019 dönemine kadar bizim gerek şehrin üst yapısıyla ilgili beklentilerine cevap vermek ve aynı zamanda şehrin kültürel, turistik ve ticari potansiyelini de ortaya çıkarmak gerekiyor. Sayın valimiz, vekilimiz ve teşkilatımızın bu anlamda çalıştığını görüyoruz. Bizler de Ankara’da bu anlamda gerekli desteği sağlamaya hazırız. Bilecik’in en önemli sorunu gördüğüm kadar Yenişehir yolu. Bunu da en kısa zamanda bakan arkadaşımıza ileteceğim. Devlet hastanemizin de belirlenen program doğrultusunda yapım çalışması devam ediyor. Esasında Bilecik’in turizm potansiyeli, Şeyh Edebali Türbesinin burada olması dolayısıyla zaten bilinen bir yer. Bunu destinasyon içerisinde Bilecik’e ait diğer değerlerin de katılarak, burayı farklı bir noktaya getirmek gerekir. Bir ilin ticaretinin gelişmesi için ölçeğinin büyütmesiyle ilgili bir durum. Ölçeği de büyütmenin yolu da dışarıdan insanların gelip bu mekanları görmesi ile olur.Burada ne kadar insanı ağırlayıp konaklatırsak insanımız ve esnafımıza faydası olur. Bununla ilgili de ilgili bakanlığımızın yatırım ve çalışmaları vardır. Eğer yok ise de bizler de sizler adına bu anlamda ihtiyacı iletiriz. Ben tekrardan Belediye Başkanımız Selim Yağcı’ya güzel çalışmaları için teşekkür ediyorum.”

Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuşmanın ardından Bakan Tüfenkci’ye Kayı Bayrağı, Osmanlı Arması Bayrağı ve Türk Bayrağı ile çeşitli hediyeler takdim etti.