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Bakan Tüfenkci'den asgari ücret açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, asgari ücrete yapılan yüzde 14.2’lik zamma ilişkin açıklamada bulundu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:52
Bakan Tüfenkci'den asgari ücret açıklaması

Yeni açıklanan asgari ücrete tepkiler devam ederken, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den önemli açıklamalar geldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 14,2'lik zammı değerlendiren Tüfekçi, tüm imkanları kullandıklarını söyledi. 

ZORLAYARAK VERDİK

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Malatya'da Ak Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi'nde konuşan Tüfenkci, 2018'in bulunduğumuz yıldan daha iyi olacağını belirterek, asgari ücrete yapılan zammı değerlendirdi. "Daha dün asgari ücret açıklandı. İnanın bütün imkanları zorlayarak, hükümet asgari ücretleri mağdur etmeme adına sadece bekar işçiler için söylüyorum 1603 lirayı zorlayarak verdik" diyen Tüfenkci sözlerine şöyle devam etti:

İŞVERENE DE KATKI

"Niye? İnsanımız mağdur olmasın diye. Bir şey daha yaptık; işverenimiz de mağdur olmasın 100 TL de işveren payına katkımız oldu. Belki daha fazla vermek gerekiyor ama inanın bütçe imkanlarını sonuna kadar kullanarak, sonuna kadar bütçeyi zorlayarak, bu rakamlara eriştik ve yine taşeron yasasını millete söz verdik çıkarttık. Allah'a hamdolsun bir takım sıkıntıları, beklentileri olabilir ama dikkat edin 1 milyon 100 insanımıza bu anlamda kadro verdik."

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 17:52
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
  2. asgari ücret
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