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Bakan Tüfenkci: Yol yapıyoruz, 'teröristler yürüsün' diye değil

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. 'Teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz" dedi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:44
Bakan Tüfenkci: Yol yapıyoruz, 'teröristler yürüsün' diye değil

Erzincan'ın Kemaliye İlçesi'nde bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin açılış törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve KEMAV Başkanı İsmail Yücel, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bakan Tüfenkci, Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin birlik, beraberlik açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Bakan Tüfenkci, Kemaliye'de dünya çapında olan kanyon üzerinde, dünyanın en yüksek asma yürüyüş köprüsünü yapımı ile ilgili bir çalışma olduğunu, bunun yapımını hızlandırmak ve hayata geçirmek için gerekli adımları atacaklarını bildirdi.

Konuşmasının devamında isim vermeden CHP Genel Baştanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştiren Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:

"Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Biz köprüler yapıyoruz 'gönülleri birleştirelim' diye. Biz yollar yapıyoruz 'millet yürüsün' diye. 'Kemaliyeli yürüsün' diye. 'Erzincanlı yürüsün' diye, 'Malatyalı yürüsün' diye. Yol yapıyoruz, 'teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim' değil, 'milleti kurtaralım' diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz inşallah."

Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler törenin ardından şenlikler kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, yöresel ürünler pazarını gezdi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 20:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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