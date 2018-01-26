Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan Tüfenkci uyardı: Çok dikkatli olun!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerin, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünler hakkında tüketicileri uyardı.

26 Ocak 2018 Cuma 11:18
Bakan Tüfenkci uyardı: Çok dikkatli olun!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerin, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerini, merdiven altı olarak tabir edilen ancak satış sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan yerlerden ziyade ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından tanıtılan ve kullanma kılavuzlarında belirtilen yerlerde tamir ettirmesi gerektiğini bildirdi.

Tüfenkci, yetkisi bulunmadığı halde kendisini yetkili servis istasyonu olarak tanıtan firmalara karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin, özellikle beyaz eşya gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerde arıza meydana gelmesi halinde bunların bakım ve onarımını yaptırırken servis istasyonlarının bu hizmetleri sunmada yetkili veya yeterli olup olmadığına dikkat etmesi gerek. Tüketicilerin, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerini, merdiven altı olarak tabir edilen ancak satış sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan yerlerden ziyade ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından tanıtılan ve kullanma kılavuzlarında belirtilen yerlerde tamir ettirmesi gerekiyor. Son dönemde yetkili olmadığı halde kendisini o şekilde tanıtan firmalar hakkında bakanlığa şikayetler geliyor."

"Şikayetlerle ilgili inceleme süreçleri devam ediyor"

Bülent Tüfenkci, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesiyle herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmadan faaliyetlerini sürdüren özel servislerin de tüketicilere karşı sorumlu olduğunu, bu hüküm uyarınca özel servislerin de servis fişi düzenlemek, yedek parça ve fiyat listesi bulundurarak tüketicinin görebileceği bir yere koymak gibi sorumlulukları bulunduğunu anlattı.

Belirlenen zorunluluklara uymayan özel servisler hakkında da kanunda idari para cezası öngörüldüğünü belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, konu bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından da sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yetkili servis olduğu intibası oluşturacak şekilde tanıtım yapan 38 ayrı firmayla alakalı bakanlığa ulaşan şikayetlerle ilgili olarak dosya açıldı. 9 firma hakkında reklamları durdurma cezası uygulandı. 2 firmanın tanıtımları mevzuata aykırı bulunmazken, diğer şikayetlerle ilgili inceleme süreçleri ise devam ediyor. Konuyu Reklam Kurulu'muz sıkı şekilde takip ediyor. Bu şekilde reklam veya tanıtım yapan firmalara 6502 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulanacak."

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:18
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet'ten birlik beraberlik hutbesi
    1. Diyanet'ten birlik beraberlik hutbesi
    2. BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama..
    3. Trump düğmeye basıyor! Ortalığı..
    4. Temel liseler kapanıyor mu?
    5. Erdoğan: Buradan dünyaya ilan..
    6. O isim Afrin'e gitmek için dilekçe verdi
    7. ABD'ye rest çekildi: Masada olmazsınız
    8. Ünlü oyuncak devi 182 mağazasını..
    9. 3 ülkeden dünyaya Afrin mesajı! Dikkat..
    10. Bakın ne yapıyoruz... Teröristleri..
    11. Türkiye'yi karalayan HDP'li vekile..
    12. Afrin merkezde teröristbaşı posteri! O..
    13. Balık fiyatları cep yakıyor
    14. Teröristler cami basıp Kur'an-ı Kerim..
    15. Aranan eski yüzbaşı bakın nerede..
    16. Terör örgütü PYD Afrin'de camileri..
    17. Köpek havlamasından rahatsız olan..
    18. Hanım yap bir portakallı kahve,..
    19. Bakan Tüfenkci uyardı: Çok dikkatli..
    20. Trump'tan flaş açıklama: İsterseler..
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!