Bakan Tüfenkci: Türkiye'yi her alanda büyüttük!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Pütürge ilçesinde Pütürge Çevre Köyleri Derneği tarafından düzenlenen 15’inci Geleneksel Futbol Turnuvasının finaline katılarak, final maçının başlama vuruşunu yaptı.

Final maçı öncesi konuşan Bakan Tüfenkci, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin yoluna devam ettiğini ifade ederek, “Hainler Türkiye’yi bölmeye çalışsa da, parçalamaya çalışsa da, ekonomik anlamda çökertmeye çalışsa da milletiyle yürüyen bir Cumhurbaşkanı, bu ülkeyi birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi uluslararası arenada rekabet edebilir, sözü dinlenebilir bir hale getirmek için gece gündüz demeden koşturuyor. Allah ondan ve tüm milletimizden razı olsun” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’nin her alanda üç kat büyüdüğünü dile getirerek, “Biz iktidara gelmeden önce, milli gelir 3 bin dolarlarda iken bugün Allah’a hamd olsun milli gelirimizi 11 bin dolarlara çıkarttık. Bu elbette yetmez. İnşallah 2019’da yapılacak seçimlerle beraber Türkiye 20-22 bin dolarları yakalayacaktır. Türkiye’nin bu potansiyeli var” ifadelerini kullandı.

Hükumet olarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülküsü ile hareket ettiklerini vurgulayan Tüfenkci, “Biz, hep milletle yürüdük, birileri gibi terör örgütleriyle yollarda yürümedik. Biz, Pütürgeli ve Malatyalı kardeşlerimizle yollarda yürüdük, millet için yürüdük, Türkiye için yürüdük. Hiçbir zaman terör örgütlerinin yanında olmadık, terör örgütlerine de kendimizi alkışlatmadık. Pütürgeli hemşehrilerimizi utandıracak hiçbir şeyi yapmadık, yaptırmayız da inşallah. Çünkü Pütürgeli hemşehrilerim bu topraklara ne PKK’yı ne de DAEŞ’i sokmadı, Allah’ın izniyle de bundan sonrada sokmayacak. Onun için ‘tek bayrak’ diyoruz. Onun için ‘tek millet, tek vatan ve tek devlet’ diyoruz ve bu ülkünün etrafında birleştik, birleşmeye de devam ediyoruz” dedi.

Milletin, kendi iradesinden başka hiçbir vesayeti kabul etmeyeceğini sözlerine ekleyen Tüfenkci, “Bizim için millet önemlidir. Millet olmazsa, devlet olmaz. Onun için 16 Nisan’daki referandumu millet için yaptık. Allah’ın izniyle de bundan sonra hiç kimse millete rağmen iktidar olmayacak. İnşallah 2019’da da yine milletin desteğiyle bu sistemi hayata geçirdiğimizde Türkiye’nin önü açık, milletimizin önü açık” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tüfenkci, daha sonra, Geleneksel Futbol Turnuvasının finalinin başlama vuruşunu yaptı.

Etkinliğe Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.