Bakan Tüfenkçi: Fırsatçılara karşı tedbirler alınıyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, NTV'nin sorularını yanıtlıyor.

Yılın ilk yarısındaki ekonomik performansı değerlendiren Tüfenkci şunları kaydetti: "Yüzde 2,9 gibi bir büyümeyi yakaladık. Türkiye'nin yaşadığı şartlara bakınca çok iyi bir performans. Fitch dahi 2017'ye ilişkin öngörüsünü yüzde 4,7'ye çekti"

Gıda Komitesi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Tüfenkci, "Gıda piyasası çok stabil bir piyasa değil. Piyasa aktörlerinin stokçuluk ve fırsatçılık yapmamalarını sağlayarak üreticinin de, tüketicnin de kazandığı bir mekanizmayı oluşturabilmek amaçlanıyor. Sebze meyvede zayiatı önleyecek tedbirler alınıyor" dedi.