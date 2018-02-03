Bakan Tüfenkci: Ekonomimiz büyümeye devam edecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin sağlam adımlarla yoluna devam ettiğini belirterek, "Ekonomimiz 2018'de de büyümeye devam edecek ve 2019'a emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz inşallah." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye olarak geçmişten bu yana bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi geliştirme, kalkındırma adına her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Nasıl 2016'da hain FETÖ'nün darbe girişimine karşı oluşan kırılganlıklar karşısında almış olduğumuz tedbirlerle 2017'ye güçlü bir şekilde girmişsek yine her türlü şoklara dayanıklı ekonomimizle sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Kamu maliyemiz ve bankalarımız şoklara karşı dayanıklı. Almış olduğumuz, tedbirle özellikle imalat sanayisi, istihdam ve üretime yönelik teşviklerimizle ve yine Kredi Garanti Fonu'nun imalat sanayisine yönelik kredileriyle ekonomimiz 2018'de de büyümeye devam edecek ve 2019'a emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz inşallah."

"Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Zeytin Dalı Harekatı'nı orada oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı yaptıklarına değinen Tüfenkci, güvenlik güçlerinin de başarılı bir operasyon icra ettiğini belirtti.

Tüfenkci, harekata ilişkin şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun zayiatımız az. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Biz oradaki Kürt kardeşlerimizin barışını sağlama, özgürlüğüne kavuşturma adına bu harekatı yapıyoruz. Harekatın adı da onun için Zeytin Dalı. Biz o bölgelerde özellikle PYD/YPG/PKK gibi terör örgütlerinin zulmünden halkı kurtarmak, oradaki gençleri, çocukları zorla, tehditle silah altına alarak, çocuklara, kadınlara, yaşlılara zulüm eden, savaşa, teröre bulaştıran bu örgütün oradan bir an evvel temizlenmesi, sökülüp atılması gerekir. Güvenlik güçlerimiz, kahraman ordumuz da gereğini yapıyor. İnşallah kısa zamanda başarıyla sonuçlandıracağız."